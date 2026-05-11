جنگ با ایران ذخایر مهمات ارتش آمریکا را به شدت کاهش داده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مارک کلی» سناتور دموکرات آمریکایی هشدار داد که ذخایر مهمات و موشکهای ارتش ایالات متحده در نتیجه جنگ با ایران بهشدت کاهش یافته و بازسازی این زرادخانه سالها زمان خواهد برد.
وی در گفتوگو با شبکه سیبیاس نیوز گفت: فکر میکنم منصفانه است اگر بگوییم میزان مصرف این ذخایر واقعاً شوکهکننده بوده است.
این عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ، این کشور را بدون هدف راهبردی، بدون برنامه و بدون جدول زمانی وارد جنگ با ایران کرده و همین موضوع باعث مصرف گسترده مهمات شده است.
کلی با استناد به گزارشهای پنتاگون اعلام کرد که کمبود مهمات شامل تسلیحات حیاتی از جمله موشکهای کروز «تاماهاوک»، موشکهای تاکتیکی «ATACMS»، موشکهای رهگیر «SM-۳» و همچنین مهمات سامانههای پاتریوت است و تأکید کرد که بازسازی این ذخایر سالها طول خواهد کشید.
وی هشدار داد این وضعیت میتواند توان دفاعی آمریکا را در صورت وقوع یک درگیری طولانیمدت تضعیف کند و افزود: «در چنین شرایطی، آمریکا در وضعیتی بدتر از زمانی قرار میگیرد که اصلاً این جنگ در ایران رخ نمیداد.
این سناتور دموکرات همچنین پیشنهاد دولت ترامپ برای افزایش بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۷ به حدود ۱.۵ تریلیون دلار را بسیار نگرانکننده توصیف کرد و یادآور شد که بودجه پنتاگون حدود پنج سال و نیم پیش، زمانی که او وارد سنا شد، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است.
