بقایی: سلب تابعیت از شهروندان بحرین، خلاف اصول بنیادین حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود بازداشت روحانیون شیعه در بحرین را نقض حقوق بشر معرفی کرد.

«اسماعیل بقایی» در پاسخ به سوالی که اخیراً‌ اخبار نگران‌کننده‌ای از بازداشت روحانیون در بحرین به بهانه «ارتباط با سپاه پاسداران و اندیشه ولایت فقیه» منتشر شد، وزارت امور خارجه چه پاسخی به این اتهامات دارد؟ گفت: اقداماتی که در بحرین به بهانه همدلی مردم بحرین با ایران اتخاذ کرده یا به بهانه عزاداری مرجعیت شیعه در پیش گرفته، نقض حقوق بشر است.

وی ادامه داد: سلب تابعیت از شهروندان بحرین به این شکل و مجازات آنها، خلاف اصول بنیادین حقوق بشر است و سال‌هاست که منسوخ شده است.

بقایی تأکید کرد: ما در راستای تکریم انسان و پاسداشت مواضع حقوق بشری، رویکرد و مواضع خود را صراحتا اعلام کردیم. این اقدامات بحرین خلاف مقرارت حقوق بشر است و بحرین باید به مردم خودش احترام بگذارد.

