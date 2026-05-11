جنگ رسمی رژیم آل خلیفه علیه شیعیان 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در بحرین، موج واکنش‌های مردمی و سیاسی در محکومیت یورش‌های گسترده نیروهای امنیتی وابسته به رژیم آل خلیفه که شماری از علمای شیعه و چهره‌های اجتماعی را هدف قرار داده است افزایش یافته است.

ساکنان مناطق المالکیه، المعامیر و الدیه با صدور بیانیه‌های پی‌درپی خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شدند و این اقدامات را جنایتی سازمان‌یافته و جنگ فرقه‌ای رسمی علیه جامعه شیعه در کشور توصیف کردند.

آنان تأکید کردند که علما خط قرمز هستند و وفاداری آنان به وطن با معیارهای «عادی‌سازی روابط» سنجیده نمی‌شود.

در این بیانیه‌ها همچنین تلاش حکومت برای وادار کردن نهادهای مدنی به صدور مواضعی که بازتاب‌دهنده اراده مردم نیست، محکوم شده و خواستار توقف سیاست‌های هدف‌گیری مذهبی و مجازات جمعی شده‌اند. همچنین بر وجود شکاف عمیق میان حکومت و بدنه اجتماعی معترض به سرکوب تأکید شده است.

از سوی دیگر، جمعیت أمل نیز با محکوم کردن یورش به منازل شهروندان و علما، اعلام کرد که این بازداشت‌ها به‌طور آشکار فرزندان شیخ عیسی قاسم را نیز شامل شده است.

این جمعیت در بیانیه خود این اقدامات را اعلام جنگ علیه هویت مردم بحرین توصیف کرده و مسئولیت کامل پیامدهای این تشدید تنش را بر عهده حکومت آل خلیفه دانسته است.

جمعیت أمل همچنین خواستار تداوم اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی و پافشاری بر مطالبات تا زمان آزادی همه بازداشت‌شدگان و توقف تعرض به شخصیت‌های دینی و ملی شده است.

