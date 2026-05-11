دولت جولانی، اموال بشار اسد و برادرش را توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری چهارم دمشق در جلسه‌ای در چارچوب رسیدگی به پرونده‌های تخلفات سال‌های گذشته، حکم‌های جدیدی را علیه جمعی از مقامات سابق سوریه صادر کرد که از جمله آنها می‌توان به «بشار اسد» و برادرش «ماهر اسد» اشاره کرد.

طبق این حکم‌ها که پس از محاکمه غیابی مسوولان سابق سوریه صادر شدند، دولت موقت سوریه به ریاست «ابو محمد الجولانی» (سرکرده سابق هیات تحریر الشام و رئیس جمهور خود خوانده سوریه) اموال بشار اسد و ماهر اسد را توقیف می‌کند.

به نوشته روزنامه «عربی۲۱»، در متن این حکم آمده است که «بشار اسد و ماهر اسد از حقوق مدنی خود سلب شده و تمامی اموال منقول و غیرمنقول آن ۲ تحت مدیریت دولت سوریه در می‌آیند.»

برای تعداد دیگری از مقامات نظامی و امنیتی سابق سوریه نیز حکم‌های مشابهی صادر شده است.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

