به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرتیپ «علیرضا شیخ» معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: مراسم گرامیداشت اربعین سیدالشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، روز پنجشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت، در تمامی یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراکز استان‌ها و در حرم حضرت امام رضا(ع) در مشهد، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهر ری، حرم حضرت احمدبن موسی(ع) در شیراز و حرم حضرت معصوم(س) در قم برگزار می‌شود.

وی افزود: در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، باتوجه به آنکه محل خاکسپاری شهید امیر سپهبد موسوی است، برنامه‌های ویژه‌تری در نظر گرفته شده که پس از نماز مغرب و عشاء، روز پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت، در صحن امام هادی علیه‌السلام این حرم مطهر، برگزار خواهد شد.

معاون اجرایی ارتش اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بخصوص در شهر قم، میزبان ملت عزیز و قدرشناس ایران باشیم و بتوانیم برنامه‌ای در خور شان و متناسب با مقام بالای این شهید عزیز، برگزار کنیم.

