خلیج فارس نماد غرور و غیرت ملی ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با همراهی و استقبال علیاصغر جعفری مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از نمایشگاه «خلیج فارس؛ دریای دلیران» بازدید کرد.
مهاجرانی در جریان این بازدید، با حضور در گالری دیجیتال موزه، از اسناد، نقشهها و آثار تاریخی مرتبط با خلیج فارس دیدن کرد و در جریان روند برگزاری و محتوای پژوهشی این رویداد فرهنگی قرار گرفت.
سخنگوی دولت در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی اظهار داشت: نمایشگاه «خلیج فارس؛ دریای دلیران» روایت مستند و روشنی از هویت تاریخی و فرهنگی خلیج فارس ارائه میکند و نقش مهمی در آگاهیبخشی نسل جوان دارد.
وی افزود: یکی از راهکارهایی که جامعه میتواند حقانیت خود را در مطالبات مدنی و بینالمللی نشان دهد، ارائه اسنادی است که نشان میدهد چگونه برخی به این آب و خاک چشم داشتند، در حالی که این سرزمین متعلق به مردم ایران است. ارزشهای تاریخی موجود در این نمایشگاه، گواه این حقانیت است.
مهاجرانی با اشاره به محورهای اصلی نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه دو محور مهم را پوشش میدهد؛ نخست، نگاه و طمع بیگانگان به ایران و دوم، اسناد و شواهدی که حقانیت ایران و تعلق همیشگی این آب و خاک به ایرانیان را نشان میدهد که این دو محور بهخوبی و هنرمندانه در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
سخنگوی دولت ادامه داد: کارهای علمی و پژوهشی از این دست برای جامعه ما بسیار ضروری است و جا دارد از برگزارکنندگان این نمایشگاه تقدیر و تشکر کنم.
وی همچنین با تأکید بر نقش موزهها و مراکز فرهنگی در ترویج هویت ملی گفت: یکی از نخستین اقداماتی که موزهها و مراکز فرهنگی باید انجام دهند، گسترش این فرهنگ و آگاهی در میان مردم خودمان است و پس از آن، معرفی این مفاهیم به گردشگران داخلی و خارجی، سفرای کشورهای خارجی، تجار و ایرانیان خارج از کشور اهمیت ویژهای دارد تا بدانند ما تا چه اندازه نسبت به ریشههای تاریخی خود آگاه و متعهد هستیم.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: موضوع خلیج فارس موضوعی است که هیچ ایرانی با شنیدن آن نمیتواند احساس غرور و غیرت ملی نداشته باشد. همچنین تلفیق آثار این نمایشگاه با یادبود شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اقدامی هنرمندانه، محترمانه و تأثیرگذار بود.
وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهدای کشور گفت: از همینجا برای همه شهدایی که در این ایام به شهادت رسیدند، بهویژه شهدای عزیز حاشیه خلیج فارس، طلب علو درجات میکنیم.
