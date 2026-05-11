بازگشت اجباری بیش از ۵هزار مهاجر به افغانستان در یک روز

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت)با انتشار خبرنامهای رسمی اعلام کرد که روز گذشته (۲۰ اردیبهشت) در مجموع ۹۷۸ خانواده شامل ۵ هزار و ۴۶ نفر بهگونه اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدهاند.
بر اساس اعلام او، بیشترین تعداد بازگشتها از گذرگاه مرزی تورخم در استان ننگرهار ثبت شده است؛ جایی که ۷۵۱ خانواده شامل ۳ هزار و ۹۱۳ نفر از پاکستان وارد افغانستان شدند. از مرز اسپینبولدک در قندهار نیز ۱۳۹ خانواده، از مرز نیمروز ۶۱ خانواده و از مرز اسلامقلعه در هرات ۲۷ خانواده به خاک افغانستان بازگشتهاند.
این بازگشتهای گسترده در ادامه سیاستهای سختگیرانه کشورهای همسایه افغانستان در قبال مهاجران افغان صورت میگیرد.
مقامات حکومت طالبان این افراد را «بازگشتکنندگان اجباری» توصیف کردهاند و نگرانیهایی درباره وضعیت اسکان، معیشت و حمایت از این خانوادهها در داخل افغانستان وجود دارد.
نهادهای بینالمللی نیز بارها از ورود گسترده مهاجرین افغان به کشورشان اظهار نگرانی کرده و هشدار دادند که اگر به وضعیت آنان رسیدگی نشود، بحران انسانی در این کشور عمیقتر خواهد شد.
