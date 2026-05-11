به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد که سیلابهای ناگهانی اخیر در استان ننگرهار افغانستان حدود دو هزار خانواده را آسیب زده است.
این سیلابها که بر اثر بارندگیهای شدید از ابتدای سال جاری رخ داده، خانهها، زمینهای کشاورزی، داراییها و منابع معیشتی بسیاری از خانوادهها را ویران کرده و باعث بیجا شدن شماری از آنان شده است.
این سازمان امروز، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت با انتشار گزارشی، از آغاز توزیع اقلام کمکی غیرغذایی به خانوادههای متاثر خبر داد.
تیمهای ارزیابی IOM هماکنون در مناطق آسیبدیده حضور دارند و نیازهای فوری مردم را بررسی میکنند. کمکرسانی به سیلابزدگان ننگرهار و احتمالاً ولایتهای همجوار ادامه دارد.
این رویداد بخشی از سیلابهای فصلی اخیر در شرق افغانستان است که خسارات سنگینی به زیرساختها و معیشت مردم وارد کرده.
سازمان بینالمللی مهاجرت بر لزوم حمایت فوری جامعه جهانی برای جبران خسارات و جلوگیری از بحران انسانی بیشتر تأکید کرده است.
تاکنون آمار رسمی از تلفات جانی این سیلاب خاص منتشر نشده، اما سیلابهای مشابه در ماههای اخیر در نقاط مختلف کشور تلفات و خسارات قابل توجهی به همراه داشتهاند. مقامات محلی و نهادهای امدادی همچنان در حال ارزیابی دقیق دامنه خسارات هستند.
خانوادههای آسیبدیده نیازمند کمکهای فوری شامل؛ سرپناه، مواد غذایی، بهداشتی و بازسازی خانهها هستند.
