رئیس قوه قضاییه: حضرت علی بن موسی الرضا(ع) ولی نعمت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی نوشت:

«۲۳ ذی‌القعده روز زیارت مخصوص حضرت امام رضا علیه‌السلام است.

پیامبر خدا (ص) فرمود؛ سَتُدفَنُ بَضعَةٌ مِنّی بأرضِ خُراسانَ، لا یَزُورُها مُؤمِنٌ إلّا أوجَبَ اللّهُ عزّ و جلّ لَهُ الجَنَّةَ و حَرَّمَ جَسَدَهُ علی النّارِ؛ زود باشد که پاره‌ای از تن من در خاک خراسان دفن شود. هیچ مؤمنی آن را زیارت نکند مگر آن که خداوند عزّ و جلّ بهشت را بر او واجب و بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند.

اللهمّ صلّ علی علیّ بن موسی الرّضا ولیّک عدد ما فی علمک صلاة دائمة بدوام ملکک و سلطانک. اللهمّ سلّم علی ولیّک علیّ بن موسی الرّضا عدد ما فی علمک سلاماً دائماً بدوام ملکک و سلطانک و جبروتک.

عالِم آل محمد، حضرت علیّ‌بن‌موسی‌الرّضا (علیه آلاف التّحیّة و الثّناء) ولی‌نعمت ملت ایران است؛ هر چه داریم از امام رضا (ع) داریم.»

