شهادت سه فلسطینی در قدس و غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سه فلسطینی در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه و قدس شرقی به شهادت رسیدند.

منابع خبری فلسطینی اعلام کردند یکی از این افراد در جریان درگیری با نیروهای اسرائیلی در خیابان المعهد در اردوگاه قلندیا شهید شد. همچنین گفته شده نیروهای اسرائیلی به سمت آمبولانس‌هایی که قصد انتقال او را داشتند تیراندازی کردند و مانع رسیدن نیروهای امدادی شدند.

در دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز پیکر دو فلسطینی دیگر به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شد. این دو نفر پس از حمله‌ای که دو روز پیش انجام شده بود، از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، شمار شهدا به ۸۵۴ نفر و شمار مجروحان به ۲۴۵۳ نفر رسیده است. همچنین ۷۷۰ مورد بیرون‌کشیدن اجساد از مناطق تخریب‌شده ثبت شده است.

بر اساس آمار تجمعی از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد کل شهدا در غزه به ۷۲ هزار و ۷۴۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۵۵۵ نفر رسیده است.

