رام امانوئل: دکترین نظامی واشنگتن منسوخ شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رام امانوئل، یکی از چهره‌های برجسته حزب دموکرات آمریکا و شهردار اسبق شیکاگو، در مقاله‌ای در روزنامه «وال استریت ژورنال» با انتقاد تند از وضعیت نظامی ایالات متحده، خواستار بازنگری اساسی در دکترین جنگی این کشور شد.

نیاز به «انقلاب دوم» در ارتش آمریکا

امانوئل در این مقاله نوشت: ارتش آمریکا امروز نیز به یک انقلاب دوم مشابه اصلاحات سال ۱۹۸۶ پس از شکست در حمله به جزیره گرنادا نیاز دارد. جنگ‌های مدرن، چه در اوکراین و چه در ایران، تغییرات اساسی در میدان نبرد را آشکار کرده است.

وی تأکید کرد: اهمیت پهپادها، حملات سایبری و جنگ نامتقارن کمتر از تانک‌ها، هواپیماها و ناوهای کلاسیک نیست.

دکترین «دو جنگ همزمان» منسوخ شده است

این مقام سابق آمریکایی در ادامه تصریح کرد: دکترین نظامی آمریکا مبتنی بر توانایی انجام دو جنگ متعارف به طور همزمان منسوخ شده است. جهان امروز با تهدیدات ترکیبی و نامتقارن مواجه است که قابلیت‌های سنتی ارتش آمریکا قادر به مقابله با آنها نیست.

ایران؛ نمونه بارز تغییر معادلات نظامی

امانوئل با اشاره به جنگ علیه ایران نوشت: ایران با وجود متحمل شدن حملات نظامی همچنان قادر به ایجاد اختلال در تنگه هرمز است که نشان دهنده تغییر در مفهوم نفوذ نظامی و راهبردی است.

انتقاد از ترامپ و برکناری فرماندهان

وی در بخش دیگری از مقاله خود از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و برکناری چندین فرمانده ارتش این کشور انتقاد کرد و گفت:ما نیاز به اصلاحات عمیقی داریم. تضعیف ساختار فرماندهی در چنین شرایط حساسی، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است.

