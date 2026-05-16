به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشهایی که روزنامههای آمریکایی «والاستریت ژورنال» و «واشنگتنپست» منتشر کردهاند، نشان میدهد که پهپادها در حال ایجاد تحولی عمیق در ماهیت جنگهای مدرن هستند. تحولی که در آن از میدانهای نبرد اوکراین گرفته تا خاورمیانه، نقشهای سنتی نظامی مانند تکتیراندازها در برابر ظهور این سلاح ارزانقیمت و بسیار مؤثر بهتدریج کمرنگ میشود.
براساس گزارش شبکه الجزیره، والاستریت ژورنال در گزارشی به قلم «آلیستر مکدونالد» و «یوگینیا سیفورکا» تأکید میکند که جنگ اوکراین نمونهای روشن از این تحول به شمار میرود.
این گزارش توضیح میدهد که پهپادهای کوچک و ارزان، که توانایی حمل مواد منفجره یا انجام مأموریتهای دقیق شناسایی را دارند، اکنون در مأموریتهای رصد و هدفگیری، از تکتیراندازها پیشی گرفتهاند؛ چرا که میتوانند مدت بیشتری در آسمان باقی بمانند، میدان دید گستردهتری داشته باشند و جایگزینی آنها نسبت به نیروی انسانی بسیار آسانتر است.
مشهورترین تکتیرانداز اوکراین دیگر تیراندازی نمیکند
والاستریت ژورنال به نقل از «ویاچسلاو کووالسکی» سرباز نیروهای عملیات ویژه اوکراین که پیشتر رکوردی جهانی در هدف قرار دادن یک هدف از فاصلهای نزدیک به چهار کیلومتر ثبت کرده بود، مینویسد که نقش او بهطور کامل تغییر کرده است.
او میگوید که بیش از یک سال و نیم است که دیگر در عملیات تیراندازی شرکت نمیکند و اکنون وظیفه پشتیبانی از اپراتورهای پهپاد را برعهده دارد.
کووالسکی به این روزنامه گفته است: قبلاً من تکتیرانداز بودم و همه دور من جمع میشدند، اما حالا این اپراتور پهپاد است که توجه همه حتی خود من را جلب میکند.
این اظهارات نشاندهنده تغییر در ساختار و سلسلهمراتب مأموریتهای رزمی در یگانهای نظامی اوکراین است.
این روزنامه توضیح میدهد که تکتیراندازها، که از جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم نماد مهمی در جنگهای مدرن بودند، امروز در موقعیتی ضعیفتر قرار گرفتهاند؛ هرچند همچنان در برخی واحدهای نظامی، از جمله ارتش آمریکا، مورد استفاده قرار میگیرند و آموزش آنها ادامه دارد، اما روشهای آموزشی برای هماهنگی با گسترش پهپادها تغییر یافته است.
سریعتر و مؤثرتر
والاستریت ژورنال مینویسد حملات دقیقی که پیشتر نیازمند حضور یک تکتیرانداز یا دیدهبان میدانی بود، اکنون تنها در چند دقیقه توسط پهپادها انجام میشود. پهپادهایی که اطلاعات را مستقیماً به واحدهای توپخانه منتقل میکنند یا خود بهسرعت حمله را اجرا میکنند و فاصله زمانی میان شناسایی و هدفگیری را به حداقل میرسانند.
بر اساس این گزارش، پهپادها در مأموریتهای شناسایی نیز تواناییهایی فراتر از تکتیراندازها دارند. زیرا دیدی کامل از بالا شبیه دید عقاب، ارائه میدهند و میتوانند از موانع میدانی عبور کنند. در مقابل، تکتیراندازها با خطرات بیشتری روبهرو هستند بهویژه با پیشرفت فناوریهای ردیابی حرارتی که مخفیگاه آنها را بهدلیل گرمای بدنشان آسانتر آشکار میکند.
این روزنامه به نقل از یک افسر اوکراینی با نام مستعار «آیوانهو» مینویسد که در سال ۲۰۲۲ میلادی، تکتیراندازها تحرکات دشمن را از فاصله دور شناسایی و مختصات دقیق را طی چند دقیقه ارسال میکردند، اما امروز اپراتور پهپاد میتواند هدف را شناسایی و تقریباً بلافاصله حمله را اجرا کند.
در همین حال، والاستریت ژورنال اشاره میکند که تکتیراندازهای اوکراینی هنوز در برخی مأموریتهای خاص بهویژه پشتیبانی از نیروهای پیادهنظام و مقابله با نیروهای نفوذی دشمن، استفاده میشوند، اما نقش آنها نسبت به سالهای ابتدایی جنگ محدودتر شده است.
حتی تانکها و یگانهای سنگین هم در امان نیستند
این روزنامه توضیح میدهد که جنگ اوکراین، تغییر گستردهتری در ماهیت نبردها را آشکار کرده است. جایی که دیگر تنها تانکها و یگانهای سنگین با تهدید روبهرو نیستند، بلکه خود به اهداف مستقیم پهپادهای کوچک تبدیل شدهاند. پهپادهایی که توازن قدرت در میدان نبرد را تغییر دادهاند.
در گزارشی جداگانه، واشنگتنپست به قلم «لیور سوروکا»، «سوزان حداموس» و «محمد الشماع» به تهدید جدیدی با عنوان پهپادهای انتحاری مورد استفاده حزبالله، پرداخته که رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با آن مواجه است.
واشنگتنپست میگوید که این پهپادها به دوربین مجهز هستند و با استفاده از فناوریهای ارتباطی پیشرفته از جمله فیبر نوری، کار میکنند. موضوعی که به آنها امکان میدهد تصاویر را مستقیماً به اپراتورها منتقل کرده و از سامانههای اخلال الکترونیکی سنتی عبور کنند.
پهپادهای حزبالله؛ تهدیدی تازه برای اسرائیل
طبق این گزارش، این پهپادهای کوچک و ارزان، که از قطعات تجاری در دسترس ساخته میشوند به گروههای مسلح کمک کردهاند تا با وجود محدودیتهایی که جنگ اخیر بر منابع تسلیحاتی آنها تحمیل کرده، توان نظامی خود را بازسازی کنند.
واشنگتنپست به نقل از یکی از مسئولان حزبالله مینویسد که این پهپادها نقش مهمی در عملیاتهای نظامی داشتهاند، بهویژه در شرایطی که تکیه بر تولید داخلی و فناوریهای کمهزینه افزایش یافته است. در مقابل، اسرائیل میگوید که در حال توسعه سامانههای دفاعی جدید برای مقابله با این تهدید است.
این گزارش میافزاید که رژیم صهیونیستی، پروژههایی برای ساخت پهپادهای تهاجمی اختصاصی خود آغاز کرده تا با سرعت پیشرفت این فناوری همگام شود. با این حال، منابع نظامی رژیم صهیونیستی اذعان دارند که ایجاد محافظت کامل در برابر پهپادهای فیبر نوری حزبالله بسیار دشوار است.
بازتعریف ماهیت درگیریهای نظامی
واشنگتنپست همچنین به نقل از تحلیلگران مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی مینویسد که پهپادها، با وجود خطر بالایشان، بهتنهایی عامل تعیینکننده در تغییر موازنه جنگ نیستند، اما تهدیدی پیچیده و رو به رشد به شمار میروند که مقابله با آن از طریق ابزارهای سنتی دشوار است.
این روزنامه در پایان نتیجه میگیرد که پهپادها نماینده نسل جدیدی از ابزارهای جنگی کمهزینه و پراثر هستند. ابزارهایی که میتوانند ماهیت درگیریهای نظامی را، چه در اوکراین و چه در خاورمیانه، بازتعریف کنند. در حالی که نقشهای سنتی مانند تکتیراندازها بهتدریج جای خود را به فناوریهای بدون سرنشین میدهند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما