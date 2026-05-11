سی‌ان‌ان: شرایط جنگ با ایران تغییر کرد؛ اما روایت تکراری ترامپ تغییر نکرد!

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۹
روایت کاخ سفید منعکس‌کننده واقعیت جنگ نیست و افکار عمومی آمریکا نیز فاقد حمایت گسترده از سیاست‌های ترامپ در این درگیری است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: جنگ با ایران وارد مرحله‌ای دشوار و پیچیده شده است، اما دونالد ترامپ همچنان همان وعده‌ها و روایت‌هایی را که ماه‌ها پیش استفاده می‌کرد، تکرار می‌کند.

این رسانه آمریکایی افزود: ترامپ دائماً از «پایان قریب‌الوقوع جنگ»، «تمایل شدید ایران برای رسیدن به توافق» و «نابودی کامل قابلیت‌های نظامی ایران» صحبت می‌کند، در حالی که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده و اوضاع میدانی تغییر کرده است.

سی‌ان‌ان تاکید کرد: روایت کاخ سفید منعکس کننده واقعیت جنگ نیست و افکار عمومی آمریکا نیز فاقد حمایت گسترده از سیاست‌های ترامپ در این درگیری است.

