درخواست نماینده مجلس عراق برای اعطای تابعیت به شیعیان اخراج شده از بحرین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الشمری»، نماینده مجلس عراق روز دوشنبه نسبت به اقدام برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در خصوص سلب تابعیت شهروندان خود به دلایل مذهبی و سیاسی ابراز تاسف کرد.

وی با بیان اینکه این اقدامات در چارچوب هدف قرار دادن برنامه‌ریزی شده است، تاکید کرد که دولت عراق باید در این موضوع ورود کرده و به شهروندانی که به اجبار از بحرین اخراج شدند تابعیت اعطا کند.

الشمری اشاره کرد که اخراج این شهروندان بحرینی به بهانه طرفداری از ایران بوده در نتیجه این مسئله نیازمند موضع دولت برای پناه دادن و اعطای حقوق کامل به آنها است.

شماری از سازمان‌های حقوقی پیش‌تر از اقدام مقامات بحرینی در خصوص سو استفاده از سلب تابعیت علیه مخالفان سیاسی انتقاد کردند.

مقامات بحرینی در پی جنگ ظالمانه علیه ایران و به بهانه طرفداری برخی از شهروندان شیعه خود از ایران به ویژه علما، آنها را سلب تابعیت و از کشور اخراج کرده‌اند.

