به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه در سخنرانی خود در مجمع بین‌المللی «روسیه – خاورمیانه» هشدار داد که عملیات ارتش اسرائیل علیه حزب‌الله بسیار فراتر از حدود پاسخ متناسب بوده و این وضعیت لبنان را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است.

این مقام ارشد روسی اعلام کرد که روسیه عمیقاً نگران گسترش تنش‌های زنجیره‌ای به لبنان است و تأکید کرد که اقدامات ارتش اسرائیل علیه حزب‌الله، دور جدید و خطرناکی از درگیری مسلحانه را رقم زده است.

بوریسنکو با اشاره به وضعیت بحرانی لبنان هشدار داد که این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی قرار گرفته است. او از لبنانی‌ها خواست با به کارگیری خرد ذاتی خود، اجازه ندهند دشمنان تضادهای داخلی را شعله‌ور کرده و کشور را به جنگ داخلی جدیدی بکشانند.

نقض آتش‌بس عمدتاً از سوی طرف اسرائیلی

معاون وزیر خارجه روسیه ابراز تأسف نمود که گزارش‌های میدانی همچنان از نقض آتش‌بس خبر می‌دهند و این نقض‌ها عمدتاً از سوی طرف اسرائیلی صورت می‌گیرد.

وی در پایان بر موضع روسیه تأکید کرد که لبنانی‌ها باید بدون هرگونه دخالت خارجی، مسائل بزرگ ملی خود را خودشان حل و فصل کنند.

