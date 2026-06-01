موافقت اولیه با طرح انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون کنست با رای مثبت ۸ نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی و مخالفت ۴ نفر، ارائه لایحه انحلال کنست به جلسه عمومی برای رأی‌گیری اولیه را تصویب کرد.

طبق این لایحه تاریخ انتخابات بین ۸ سپتامبر و ۲۰ اکتبر (۱۷ شهریور تا ۲۸ مهر) خواهد بود، در حالی که ائتلاف حاکم اظهار داشته پیش از رأی‌گیری درباره این لایحه در قرائت‌های دوم و سوم، موافقت نهایی خود را درخصوص تاریخ انتخابات اعلام خواهد کرد.

«دین لیونا»، سرپرست کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که این کمیته، انتخابات را در تاریخی که کنست تعیین می‌کند، حتی اگر کمتر از ۹۰ روز پس از انحلال کنست باشد، برگزار خواهد کرد.

لیونا افزود که ترجیح می‌دهد انتخابات حداقل ۸۳ روز قبل از انحلال کنست برگزار شود.

تاریخ قرائت دوم و سوم لایحه انحلال کنست در حال حاضر مشخص نیست.

سرپرست کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی در پایان با اشاره به اینکه تاریخ انتخابات ممکن است با اعیاد یهودیان همزمان شود، افزود که ۱۵ سپتامبر پیچیده‌ترین تاریخ برای کمیته مرکزی انتخابات است، زیرا مدت زمان مرتب‌سازی پاکت‌های رأی دوگانه و نظارت بر سلامت انتخابات ۲۵ ساعت کاهش می‌یابد.

