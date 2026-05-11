شهادت ۲۸۶۹ نفر در لبنان از زمان تشدید حملات رژیم صهیونسیتی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که شمار شهدای لبنان در پی حملات اسرائیل از ۲ مارس سال جاری به ۲۸۶۹ نفر افزایش یافت.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، از تاریخ مذکور تاکنون ۸۷۳۰ نفر نیز مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است.

حملات این رژیم و دستور تخلیه آن به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی منجر شده است.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان در سکوت کامل بین‌المللی ادامه می‌دهند.

