شهادت ۲۸۶۹ نفر در لبنان از زمان تشدید حملات رژیم صهیونسیتی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که شمار شهدای لبنان در پی حملات اسرائیل از ۲ مارس سال جاری به ۲۸۶۹ نفر افزایش یافت.
براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، از تاریخ مذکور تاکنون ۸۷۳۰ نفر نیز مجروح شدند.
رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است.
حملات این رژیم و دستور تخلیه آن به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی منجر شده است.
درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان در سکوت کامل بینالمللی ادامه میدهند.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما