به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نشست مشترک مدیران معاونت برنامه و بودجه صداوسیما با حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و معاونان این ستاد برگزار شد.

بنابر این گزارش، همکاری مشترک سازمان صداوسیما و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به منظور ایجاد و تقویت زمینه‌های تاب‌آوری اجتماعی در قرارگاه ملی همدلی و مواسات در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام ملانوری در این نشست با اشاره به مسئولیت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و خبرگزاری شبستان در قرارگاه ملی مسجد، اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی، هنر و رسانه کارویژه و مأموریت تعریف‌شده ستاد کانون‌های مساجد در دوره کنونی فعالیت است و با توجه به مواجه بودن با جنگ روایت‌ها رسالت ما در حوزه رسانه دوچندان شده است.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور با اشاره به آمار اجمالی از فعالیت این کانون‌ها در سال‌های اخیر، گفت: بالغ بر یک میلیون فعالیت در سامانه بچه‌های مسجد ثبت شده که از نمونه‌های اخیر آن «بیعت اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با رهبر انقلاب» است و طی ۴۵ روز اجرای آن و با مشارکت و زمینه‌سازی بیش از ۱۶ هزار باب کانون مسجدی، بالغ بر یک میلیون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند و بدین ترتیب بیعت با رهبر انقلاب به صورت فرآیند انجام می‌شود.

وی با اشاره به وجود نهادهای مختلف فعال در مسجد، گفت: کانون‌های فرهنگی هنری محیط ایمن و آرام برای فعالیت نوجوانان و جوانان با سلایق و علایق مختلف است.

حجت الاسلام ملانوری در پایان با اشاره به نقش بچه‌های مسجد در تثبیت و ترویج احساسات وطن‌دوستانه، خاطرنشان کرد: ما در ساماندهی رسانه مساجد خود را متعهد می‌دانیم و در این تعهد فرقی بین مساجد از نظر دارا بودن و نبودنِ کانون فرهنگی هنری قائل نیستیم. علاوه بر این، تربیت کادر نوجوان مسجدی را هم به عنوان اولویت پیگیری می‌کنیم.

بنابر این گزارش، شاهید مظفری، معاون برنامه و بودجه صداوسیما نیز در این نشست با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مواسات و همدلی در رسانه‌ی ملی همسو با تأکید رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی ایشان، ابراز کرد: این قرارگاه به عنوان یک وظیفه با عضویت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فعال و مسئولیت دبیرخانه قرارگاه به معاونت برنامه و بودجه محول شده است.

وی با اشاره به تجربه موفق مشارکت مساجد در حکمرانی در دوران جنگ تحمیلی نخست در دهه ۶۰، گفت: باید آن تجربه موفق را احیا کنیم؛ در تجربه تاریخی ما مساجد موفق مساجد فعال در عرصه‌های مختلف و متمرکز بر رفع نیازهای مردم بوده‌اند، در این باره کانون‌های فرهنگی هنری هم می‌توانند حلقه واسط ارتباطات محلی و حاکمیت شوند چراکه مواسات در اصل پدیده‌ و مسأله‌ای فرهنگی است.

مظفری با بیان اینکه قرارگاه مواسات و همدلی با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی و تاب آوری تشکیل و فعال شده است، ابراز کرد: در ساختار قرارگاه ۷ قرارگاه پشتیبانی و ۱۴ قرارگاه تخصصی پیش بینی شده است و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ظرفیت کمک به آن در فرهنگ سازی و الگوسازی و ترویج را دارند و پیشنهاد می‌شود به منظور استفاده از این ظرفیت تفاهم‌نامه همکاری بین رسانه ملی و ستاد کانون‌های مساجد منعقد می‌شود.

