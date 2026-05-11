اعلام برنامه راهپیمایی ۱۵ خرداد در ورامین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام سید محمدحسن محمودی دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در حاشیه جلسه ستاد ۱۴ و ۱۵ خرداد ورامین با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، اظهار کرد: طی سالیان گذشته برنامه‌ریزی‌های مناسبی در ورامین برای گرامیداشت این ایام انجام شده و امسال نیز تلاش می‌کنیم برنامه‌های منسجمی را با همکاری اعضای ستاد تدارک ببینیم.

وی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از کارهای جمعی استقبال می‌کند، تأکید کرد: از هر برنامه نو و جمعی در دشت ورامین حمایت می‌کنیم و نگاهمان بسته نیست.

محمودی تصریح کرد: راهپیمایی ۱۵ خرداد روز جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین (ع) به سوی میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

مسئول ستاد مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین با یادآوری اینکه روستاهای محمدآباد عرب‌ها و جعفرآباد اخوان دو روستای این شهرستان هستند که در قیام ۱۵ خرداد شهید تقدیم کردند، گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت این شهدا به صورت تجمع شبانه و میدانی، همچنین اقامه نماز جمعه جوادآباد با محوریت شهیدان طباطبایی و عرب مقصودی در روستای محمدآباد عرب‌ها و مراسمی با محوریت شهید حسن خانی در روستای جعفرآباد اخوان پیش‌بینی شده است.

وی از دیگر برنامه‌ها به برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در مسجد رضویه همزمان با نماز مغرب و عشا در ۱۴ خرداد، تجلیل از خانواده شهدا و راویان قیام همزمان با عید غدیر در میادین، مراسم بزرگداشت شهدای اصناف با محوریت شهید امیر معصوم‌شاهی (تنها شهید اصناف قیام ۱۵ خرداد) و اجرای تئاتر خیابانی اشاره کرد.

محمودی تبلیغات محیطی، نصب المان سه‌بعدی و جایگاه نمادین امام خمینی(ره) و رهبر شهید (آیت‌الله خامنه‌ای) در میادین اصلی را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: برپایی نمایشگاه آثار و اسناد قیام ۱۵ خرداد، نمایشگاه عکس، پخش فیلم‌های مرتبط، محافل انس با قرآن، مسابقات حفظ قرآن، مسابقات فرهنگی در زندان و اندرزگاه خورین، مسابقات ورزشی جام ۱۵ خرداد و غدیر، جشنواره فرهنگی خرداد و محفل ادبی «روایت آفتاب» توسط اداره ارشاد نیز برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری مراسم کارگری در یکی از کارخانجات، مراسم بزرگداشت شهدای ۱۵ خرداد در بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد همراه با عیادت از بیماران و تقدیر از پزشکان، و مراسم ویژه مددجویان کمیته امداد با استفاده از راویان و شاهدان عینی قیام خبر داد.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد همچنان در حال جمع‌بندی و تکمیل است و برنامه‌های دیگری در آینده نزدیک به جدول اضافه خواهد شد.

