کاریکاتور جنجالی کمال شرف در واکنش به تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ «کمال شرف»، کاریکاتوریست شناخته شده یمنی که طی سالهای گذشته با انتشار آثاری علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در شبکههای اجتماعی شناخته شده، کاریکاتوری در واکنش به تولد فرزند «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید منتشر کرد.
کمال شرف در مقابل تصویر کارولین لویت، تصویری از یک مادر ایرانی منتشر کرد که فرزند خود را در جنایت بمباران مدرسه شجره طیبه در میناب از دست داده و کیف خونین او را بغل گرفته است.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی نیز واکنشهای مشابهی به تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید داشتند و با انتشار تصاویر و متنهای انتقادی، میان وضعیت کودکان به شهادت رسیده در حادثه بمباران مدرسه میناب و کودکان در غزه و زندگی مقامات آمریکایی، مقایسه کردند.
در میان این واکنشها، برخی حسابهای سفارتخانههای ایران در شبکه ایکس است که مطالبی کنایه آمیز منتشر کردند که مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
