به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ همزمان با سفر «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه، به قطر، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، در تماس تلفنی با «خلیل الحیه»، نایب‌رئیس دفتر سیاسی حماس و مسئول این جنبش در نوار غزه، شهادت فرزند او را تسلیت گفت.

اردوغان در این گفت‌وگو، شهادت «عزام»، چهارمین فرزند الحیه را تسلیت گفت و ضمن اعلام همدردی، بر حمایت و همبستگی کامل خود با خلیل الحیه، خانواده وی و ملت فلسطین تأکید کرد.

در همین راستا، هاکان فیدان نیز با حضور در دفتر خلیل الحیه در دوحه، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز کرد و از ایستادگی، فداکاری و صبر مردم فلسطین در برابر حملات رژیم صهیونیستی تقدیر به عمل آورد.

خلیل الحیه نیز ضمن قدردانی از تماس رئیس‌جمهور ترکیه و دیدار وزیر امور خارجه این کشور، اظهار داشت که جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، نه‌تنها موجب تضعیف اراده مردم نخواهد شد، بلکه عزم آنان را برای دفاع از حقوق و آرمان‌هایشان راسخ‌تر می‌کند.

نایب‌رئیس دفتر سیاسی حماس در پایان تأکید کرد که فرزندش نیز همانند ده‌ها هزار فلسطینی دیگر، در پی حملات مداوم رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است و ادامه این جنایت‌ها ضرورت اقدام فوری برای توقف کشتار روزانه مردم فلسطین را دوچندان می‌کند.

