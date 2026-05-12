۲ شهید و ۱۰ زخمی در حملات اسرائیل به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت در نوار غزه روز سهشنبه اعلام کرد در نتیجه حملات اسرائیل به این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد پیکر ۲ شهید و همچنین مجروحان این حملات توسط کادرهای درمانی به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار کل شهدای جنگ اسرائیل علیه این باریکه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۷۴۲ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۵۶۵ نفر رسیده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد از زمان برقراری آتشبس در دهم اکتبر سال گذشته تاکنون، ۸۵۶ فلسطینی شهید و ۲ هزار و ۴۶۳ نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنین ۷۷۰ پیکر دیگر نیز از زیر آوار در مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.
با وجود اجرای توافق آتشبس، حملات روزانه اسرائیل به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد و غیرنظامیان در این باریکه هدف قرار میگیرند. همزمان عملیات تخریب و ویرانسازی در مناطقی که در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد نیز ادامه یافته است.
توافق آتشبس شامل توقف عملیات نظامی و ورود کمکهای انسانی به نوار غزه بوده است، اما به گفته مقامهای فلسطینی، اسرائیل به تعهدات خود عمل نکرده و تنها مقدار محدودی از کمکها وارد این منطقه شده است؛ موضوعی که در شرایط بحرانی انسانی و بهداشتی غزه، نگرانیها را تشدید کرده است.
