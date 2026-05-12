به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وبینار با موضوع "زن از دیدگاه رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای" برگزار شد.

در این نشست دو ساعته که با مدیریت و اجرای خانم معصومه صادق از غنا برگزار شد، بانوان از کشورهای مختلف آفریقا به ارائه نقطه نظرات خود به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی و هوسایی درخصوص موضوع پرداختند.

خانم دکتر رکن آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این نشست درباره دیدگاه رهبر شهید به بانوان و جایگاه ایشان گفت: نگاه رهبر شهید، ریشه در معارف اصیل اسلامی دارد و تصویری روشن، عزتمند و مسئولانه از زن مسلمان ارائه می‌دهد. در اندیشه رهبران الهی و شهیدان راه حق، زن نه یک موجود حاشیه‌ای، نه صرفاً مصرف‌کننده، و نه ابزاری برای تبلیغات و جلب توجه است؛ بلکه انسانی کامل، دارای کرامت ذاتی، توانمند در ساختن جامعه، و شریک مرد در مسیر رشد و تعالی انسانی است. در حقیقت او «محور خانواده» و «معمار جامعه» است. رهبر شهید، زن را مظهر «عاطفه همراه با عقلانیت» می‌دانست؛ ترکیبی ارزشمند که می‌تواند جامعه را از خشونت، افراط‌گرایی و بی‌عدالتی نجات دهد.

وی سپس با اشاره به اهمیت «کرامت زن» اظهار داشت: در دنیای امروز، متأسفانه شاهد دو نوع ظلم به زنان هستیم: از یک سو، در برخی جوامع، زن از حقوق اولیه خود محروم می‌شود؛ و از سوی دیگر، در برخی فرهنگ‌ها، زن به کالایی برای نمایش و سود تبدیل می‌گردد. اما نگاه اسلامی، که رهبر شهید بر آن تأکید داشت، راه سومِ «عزت، تعادل و هویت» را ارائه می‌دهد. در این مسیر، زن نه محدود می‌شود و نه تحقیر؛ بلکه با حفظ ارزش‌ها و اصول، به قله‌های پیشرفت دست می‌یابد.

رکن آبادی با اشاره به جایگاه حجاب و اهمیت الگو بودن زن مسلمان، جایگاه خودباوری را برای رسیدن به آن بلندمرتبه توصیف نمود و عنوان کرد: قاره آفریقا، با تاریخ پرفراز و نشیب خود، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند زنان آگاه و فعال است. زنانی که بتوانند در برابر چالش‌هایی مانند فقر، جهل، افراط‌گرایی و نفوذ فرهنگی نادرست ایستادگی کنند.

سخنران بعدی، این وبینار خانم‌ «زینت ابراهیم» همسر شیخ زاکزاکی از نیجریه به ارائه سخنان خود درخصوص جایگاه رهبر شهید در هدایت جامعه اسلامی به زبان انگلیسی پرداخت.

در ادامه خانم میمونه فای بعنوان سخنران بعدی این وبینار از سنگال به بررسی و بیان نگاه رهبر شهید نسبت به بانوان به زبان عربی پرداخت.

دیگر سخنران این نشست برخط، خانم دکتر جمیله ابراهیم از کنگو بودند که به زبان فرانسوی درباره دیدگاه آیت‌الله علی خامنه‌ای در مورد زنان گفت: از نظر ایشان، زنان از کرامت انسانی والا و جایگاهی محترم و برابر با مردان برخوردارند. آنها نه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف، بلکه انسان‌های کاملی هستند. ایشان معتقدند که زنان نقش اساسی در ساختن جامعه، به ویژه از طریق خانواده و تربیت فرزندان دارند و مادر را ستونی حیاتی در تربیت نسل بعدی می‌دانند. در عین حال، ایشان تأکید می‌کنند که زنان می‌توانند در جامعه، سیاست، فرهنگ و کار مشارکت داشته باشند و محدود به خانه نیستند.

مریم شافع از کنیا از دیگر سخنرانان این نشست برخط به زبان انگلیسی بودند که دیدگاه‌های خود درخصوص نگاه رهبر شهید به بانوان را بیان نمود.

خانم نیم بزی امبانو، معلم مدارس المنتظر تانزانیا نیز از دیگر سخنرانان این وبینار بود که به زبان سواحیلی سخنرانی کرد و با اشاره به نگاه تکاملی دین اسلام به زندگی بشری و جایگاه زن و مرد اظهار داشت: در طول انقلاب اسلامی، زنان ایران نقش روشن و بسیار مهمی ایفا کردند. امام خمینی اذعان کرد که زنان به طور مساوی با مردان مشارکت داشتند. او به زنان اطمینان داد که آنها حق رأی خواهند داشت و در ساختن جامعه اسلامی جدید مشارکت خواهند کرد. ضمن آنکه ایشان بر مرزهای اخلاقی تأکید کرد و اظهار داشت که آزادی وجود خواهد داشت اما بدون فساد اخلاقی، و این به طور مساوی برای مردان و زنان اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: هنگامی که آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۹۸۹ رهبری را به دست گرفت، همان اصول بنیادی ریشه در هدایت الهی را که توسط پیامبر آموزش داده شده و توسط امامان تأیید شده است، حفظ کرد. آیت‌الله خامنه‌ای بر نقش‌های یکسان تأکید نکرد، بلکه بر نقش‌های متفاوت با اهمیت برابر تأکید کرد. آیت‌الله خامنه‌ای تأکید می‌کرد که خانواده پایه و اساس جامعه است و نقش زن در آن محوری است نه پایین‌تر. رابطه بین زن و شوهر نوعی وابستگی متقابل است و نه رقابت.

در پایان این نشست خانم‌ نیم بزی بیان داشتند: دیدگاه امام خامنه‌ای نظامی را ارائه می‌دهد که ریشه در سنت دارد و بر تفاوت، حمایت و نقش‌های مکمل تأکید می‌کند.

