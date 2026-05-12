به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی کتولی، نویسنده و محقق حوزوی، در یادداشتی با عنوان «تفرقه، سلاح دشمن؛ وحدت، سپر ملت» نوشت: جامعه وقتی قوی و امیدوار میشود که بهجای برجستهکردن اختلافها، روی اشتراکها دست بگذارد. دشمن نیز دقیقاً در همین نقطه میایستد؛ دنبال شکاف است تا مردم از مسئولان فاصله بگیرند و مسئولان و نیروهای انقلابی دچار پراکندگی شوند و کشور نتواند با آرامش و قدرت، پیش برود.
برجستهسازی اشتراکها، پایه قوت و امید اجتماعی
به همین دلیل باید مراقب باشیم که اختلاف را بزرگ نکنیم؛ چون اگر اختلاف تبدیل به پروژه شود، انرژی عمومی صرف تنش و فرسایش میشود و نتیجهاش همان میشود که دشمن میخواهد.
امام شهید بارها بر «هوشیاری در برابر اختلافافکنی» و بیاثر کردن نقشههای دشمن از راه اتحاد و انسجام تأکید کردهاند؛ یعنی دشمن از اختلاف سود میبرد و باید اجازه نداد این شکافها عمیقتر شود.
تقویت نقاط اشتراک، راه درست مواجهه با اختلاف
ما امروز اگر بخواهیم در برابر فشارها و هجمهها سربلند بمانیم، باید «نقاط اشتراک» را تقویت کنیم. طبیعتاً اختلافِ سلیقه در روشهای مدیریتی و تحلیلهای سیاسی وجود دارد، اما راه درست برخورد با اختلاف این است که حرمتها و منطق را حفظ کنیم و اجازه ندهیم اختلاف فکری تبدیل به صفبندی اجتماعی، بیاعتمادی عمومی یا دشمنی لفظی شود. چون وقتی اعتماد عمومی آسیب دید، دیگر هیچ دستگاه و مسئولی نمیتواند با انرژی کامل کار کند و میدان برای همان چیزی باز میشود که دشمن برنامهریزی کرده است.
پازل دشمن از مسیر اختلاف میگذرد
در تاریخ انقلاب اسلامی نیز عبرتها کم نیست. بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، دشمن دنبال همین بود که بین مردم و نیروهای انقلابی فاصله بیندازد و دستگاههای مختلف را مقابل هم قرار دهد؛ نمونهاش جنگ روانی، ترور و آشوب در اوایل دهه ۶۰ بود که هدفش فرسودن کشور و کاهش انسجام برای اداره مؤثر انقلاب و دفاع از منافع ملی بود.
در همان دوره، منافقین و جریانهای برانداز با ایجاد ناامنی و دامنزدن به اختلافهای سیاسی، میخواستند هزینه مدیریت کشور را بالا ببرند و اعتماد عمومی را کاهش دهند؛ این دقیقاً همان بازیای است که دشمن در برابر وحدت اجتماعی انجام میدهد.
وقتی اینها را کنار هم میگذاریم، یک نتیجه واضح به دست میآید: پازل دشمن معمولاً از اختلاف میگذرد.
تفرقه، سلاح دشمن و وحدت، سپر جامعه
امروز اگر ما بهجای تقویت همدلی، مدام بر طبل اختلاف بکوبیم، چه در سطح مردم و مسئولان و چه در سطح اختلافات جناحی داخلی، عملاً همان چیزی را تولید میکنیم که دشمن میخواهد. پس بهترین راه مقابله، نفی اختلافنظر نیست، بلکه در بحران حساس کنونی، مدیریت اختلاف برگه برنده ما در مقابل توطئههای دشمن است.
بالاترین سلاح دشمن تفرقه است. وحدت، قویترین سپر در برابر این توطئه است. امام شهید فرمودند توطئه و ترفند دیگر دشمن این است که القا کند بین مسئولان و یا مردم، جناحبندی حاد خصمانه وجود دارد. مردم نباید این تبلیغات را جدی تلقی کنند.
..........................
پایان پیام
نظر شما