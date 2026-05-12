به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان از وقوع سیلاب شدید در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهرستان شیعه‌نشین خرم و سارباغ استان سمنگان خبر داد و اعلام کرد که این سیلاب خسارات مالی و جانی سنگینی به بار آورده است.

بر اساس گزارش ریاست امور مهاجرین سمنگان به این وزارت‌خانه که امروز (سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت) منتشر شد، تا لحظه انتشار گزارش، یک تن بر اثر سیلاب جان باخته و یک کودک دیگر نیز ناپدید است و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

خسارات مادی گزارش‌شده به شرح زیر است:

تخریب ۶۰ خانه مسکونی

تخریب ۳۰ باب مغازه

تخریب ۳۰۰ متر دیوار حائل

تخریب ۱۲ شبکه برق محلی

تخریب ۱۲ پل عبوری

تلف شدن ۲۰۰ رأس مال

نابودی کانال‌های آبیاری، سربندها، مزارع آبی و زمین‌های کشاورزی

در این گزارش تأکید شده که جاده عمومی شهرستان خرم و سارباغ که مسیر ارتباطی این شهرستان با مرکز سمنگان، شهرستان «روی دوآب» و شهرستان‌های کهمرد و سیغان استان بامیان را تأمین می‌کرد، به‌طور کامل تخریب شده است.

وزارت امور مهاجرین تأکید کرده که ارزیابی دقیق خسارات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش آمار خسارات مالی و جانی وجود دارد.

این سیلاب بخشی از موج گسترده بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر در شمال افغانستان است که در ۴۸ ساعت گذشته ۹ کشته، ۱۱ زخمی و خسارات سنگینی به چندین استان این کشور وارد کرده است.

