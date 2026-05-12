اعطای بالاترین نشان دیپلماتیک پاپ به سفیر ایران در واتیکان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئون چهاردهم بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک واتیکان را به دکتر محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سریر مقدس اعطا کرد.
این مراسم امروز (سهشنبه) با حضور مقامات ارشد و سفرای مستقر در واتیکان برگزار شد و طی آن، از خدمات و فعالیتهای گسترده سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان در مسیر صلح، همزیستی مسالمتآمیز، خرد، مدارا و گفتوگو قدردانی شد.
نشان پاپی «اوردینه پیانو» یک نشانافتخاری سریر مقدس است که در سال ۱۸۴۷ میلادی توسط پاپ پیوس نهم بنیان گذاشته شد. این نشان از عالیترین نشانهای شوالیه واتیکان به شمار میرود و معمولاً به سفیران و شخصیتهای برجستهای اعطا میشود که در تقویت روابط دیپلماتیک و خدمت به صلح و گفتوگو نقشآفرینی کردهاند.
این نشان درحالی به سفیر ایران اعطا شده است که مواضع حقطلبانه اخیر پاپ لئون چهاردهم در محکومیت تجاوزات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بیارتباط با تلاشهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان برای تبیین پیام صلح، عدالت و مخالفت با جنگافروزی نیست.
در سند رسمی اعطای این نشان نیز پاپ لئون چهاردهم با تقدیر از خدمات شایسته سفیر جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط با سریر مقدس نوشته است: «بر آن شدیم تا مراتب لطف و قدردانی خود را بهصورت رسمی ابراز کنیم. از اینرو، محمدحسین مختاری، سفیر فوقالعاده و تامالاختیار جمهوری اسلامی ایران نزد سریر مقدس را به دریافت نشان شوالیه صلیب بزرگِ نشان پیانی برمیگزینیم و اعطا میکنیم.
