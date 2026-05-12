به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز سهشنبه اعلام کرد از ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز، در هر هفته دستکم یک کودک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی –شامل قدس شرقی– کشته شده است. بر اساس این گزارش، تعداد کودکان جانباخته طی این دوره به ۷۰ نفر رسیده و ۹۳ درصد آنها بر اثر شلیک نیروهای اسرائیلی جان خود را از دست دادهاند.
جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، در یک نشست خبری در ژنو گفت: «کودکان بهای سنگینی بهدلیل افزایش عملیات نظامی و حملات در سراسر کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی، میپردازند. از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، بهطور متوسط هر هفته یک کودک فلسطینی جان خود را از دست داده است.»
الدر افزود طی همین مدت ۸۵۰ کودک فلسطینی نیز زخمی شدهاند و بخش عمده این موارد بهدلیل استفاده از گلوله جنگی بوده است.
یونیسف در این بیانیه از مقامات اسرائیلی خواست اقداماتی فوری و قاطع برای جلوگیری از کشته شدن یا آسیب دیدن بیشتر کودکان فلسطینی اتخاذ کرده و از خانهها، مدارس و منابع آبی آنان مطابق با قوانین بینالمللی محافظت کنند. این نهاد همچنین از کشورهای دارای نفوذ درخواست کرد برای تضمین رعایت قوانین بینالمللی از تمام ابزارهای لازم استفاده کنند.
...........
پایان پیام
نظر شما