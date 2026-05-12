به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های خصوصی هرات می‌گویند که طالبان برای آن‌ها تعهدنامه‌ای اجباری توزیع کرده‌اند که شامل بندی درباره «پیروی از مذهب سنی حنفی» است.

این دانشجویان روز دوشنبه ۲۱ ثور/اردیبهشت در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح تأکید کردند که امضای این فرم‌ها کاملاً اجباری است و هیچ دانشجویی حق اعتراض ندارد. یکی از دانشجویان شیعه مذهب با ابراز نگرانی گفته است: «این اقدام عملاً فشار برای تغییر مذهب یا پذیرش رسمی مذهب حنفی تلقی می‌شود.»

دانشجویان می‌گویند امضای این تعهدنامه آن‌ها را ملزم به رعایت کامل محدودیت‌های مذهبی و رفتاری مورد نظر طالبان از جمله پوشش خاص، نماز جماعت، گذاشتن ریش و ممنوعیت‌های اجتماعی می‌کند.

بر اساس سندی که به دست منبع مذکور رسیده، این تعهدنامه حاوی ۱۴ ماده است که یکی از مهم‌ترین بندهای آن دانشجویان را ملزم می‌کند «نظر به اینکه مردم افغانستان پیرو مذهب امام ابوحنیفه هستند، من نیز از همین مذهب پیروی می‌کنم.»

شماری از دانشجویان پیرو سایر مذاهب نیز این اقدام را فشار مستقیم بر اقلیت‌های مذهبی دانسته و آن را ناقض آزادی مذهبی خوانده‌اند.

پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از توزیع تعهدنامه‌های مشابه در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دیگر از جمله دانشگاه هرات (دولتی)، دانشگاه پلی‌تکنیک کابل، دانشگاه کابل و برخی مؤسسات آموزش عالی در استان‌های شمالی افغانستان منتشر شده بود که طالبان با این روش تلاش می‌کنند ایدئولوژی و مذهب مورد نظر خود را بر دانشجویان تحمیل کنند.

.............

پایان پیام/