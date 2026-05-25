به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ رسانه محلی افغانستان با انتشار تصویر یک سند رسمی از دانشگاه خصوصی «میهن» در کابل، از اجرای سیاست جدید و اجباری طالبان در مراکز آموزش عالی کشور پرده برداشت. بر اساس این سند، همه دانشجویان پیش از آغاز سال تحصیلی باید تعهدنامهای را امضا کنند که آنان را ملزم به پیروی از مذهب حنفی میکند.
متن کامل ماده ششم این تعهدنامه به شرح زیر است:
«با توجه به اینکه مردم افغانستان در زمره اهل سنت و جماعت و پیرو مذهب امام اعظم ابوحنیفه میباشند، من نیز جهت حفظ وحدت و اتفاق، پیروی از همین مذهب را اختیار مینمایم.»
این در حالی است که پیشتر نیز دانشگاههای دولتی از جمله دانشگاه هرات — که جنجال گستردهای برانگیخت — دانشجویان را مجبور به امضای تعهدنامهای مشابه کرده بودند.
بر اساس این سند که امضای آن «اجباری» توصیف شده، دانشجویان متعهد میشوند:
- موی سر خود را «خلاف شریعت» اصلاح نکنند
- در محیط دانشگاه با «نامحرم» گشتوگذار نکنند
- از «شنیدن موسیقی» پرهیز کنند
- «امارت اسلامی» طالبان را یک نظام شرعی بدانند و اطاعت از آن را بر خود لازم بشمارند
- با هیچ گروه یا جریان سیاسی دیگری ارتباط نداشته باشند
این اقدام در حالی صورت میگیرد که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، مذهب حنفی را تنها مذهب رسمی کشور اعلام و هرگونه رسمیت مذهب تشیع را در ساختارهای دولتی و آموزشی لغو کردهاند. مقامهای این گروه بارها از شهروندان خواستهاند که تنها از مذهب حنفی پیروی کنند و در موارد متعدد، برگزاری مراسم مذهبی شیعیان از جمله عاشورا را با محدودیتهای شدید مواجه ساختهاند.
کارشناسان مسائل آموزشی افغانستان این اقدام را بخشی از پروژه «یکدستسازی مذهبی» طالبان میدانند که پیشتر نیز در گزارشهای متعدد از جمله گزارش «پاکسازی نرم مذهبی» علیه اسماعیلیان و شیعیان افغانستان مستند شده است. این سیاست در حالی اجرا میشود که اسناد حقوق بینالملل از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی انتخاب مذهب را بهعنوان یک حق بنیادین بشر به رسمیت میشناسد و افغانستان همچنان عضو این پیمان بینالمللی است.
همچنین بند سیاسی این تعهدنامه که دانشجویان را ملزم به قطع هرگونه ارتباط با احزاب و جریانهای سیاسی خارج از ساختار طالبان میکند، در تضاد آشکار با حق قانونی شهروندان برای مشارکت در فعالیتهای سیاسی قرار دارد، حقی که طالبان از بدو تسلط خود با لغو احزاب سیاسی آن را بهطور کامل نادیده گرفته است.
...............
پایان پیام/
نظر شما