به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ تشدید سیاستهای «یکدستسازی مذهبی» توسط حکومت طالبان، دانشجویان اقلیتهای مذهبی، بهویژه شیعیان اثناعشری را در تنگنای جدی قرار داده است. در تازهترین مورد، دانشجویان دانشگاه بامیان افغانستان از روند رو به افزایش ترک تحصیل دهها تن از همصنفیهای خود طی یک سال گذشته خبر میدهند.
یکی از دانشجویان دانشگاه بامیان در گفتگو با خبرنگار ابنا اظهار داشت که مقررات وزارت تحصیلات عالی طالبان، روحیه علمی را در دانشگاهها از بین برده است. به گفته وی، دوری از علوم عصری، حضور اساتید با تفکرات افراطی و اجبار به امضای تعهدنامههای کتبی برای پیروی از فقه حنفی، از اصلیترین دلایلی است که دانشجویان را مجبور به ترک کرسیهای دانشگاه کرده است.
در این تعهدنامهها که نسخهای از آن در رسانهها بازتاب یافته، آمده است: «با توجه به اینکه مردم افغانستان در زمره اهل سنت و جماعت و پیرو مذهب امام اعظم ابوحنیفه میباشند، من نیز جهت حفظ وحدت و اتفاق، پیروی از همین مذهب را اختیار مینمایم.»
این بند صریح، دانشجویان شیعه و سایر مذاهب را ملزم میسازد تا عقاید مذهبی خود را کنار گذاشته و رسماً تبعیت خود را از مذهب حنفی اعلام کنند؛ اقدامی که نقض آشکار آزادیهای مذهبی مندرج در میثاقهای بینالمللی است.
گزارشها نشان میدهد که این چالش به شورای علمای شیعه افغانستان نیز منتقل شده است. یکی از اعضای این شورا تأکید کرد که برخی دانشجویان در انتهای تعهدنامهها قید میکنند که «مطابق فقه جعفری از مقررات پیروی میکنند»، اما این راهکار تلاشی نمادین است و مشکل بنیادین تحمیل نصاب درسی را حل نمیکند. شورای علمای شیعه از گفتگو با مقامات طالبان برای حل این بحران خبر داده، اما تاکنون هیچ تغییر مثبتی در سیاستهای سختگیرانه این گروه مشاهده نشده است.
بسیاری از دانشجویان بامیانی که به امید فضای بازتر قصد انتقال به دانشگاههای خصوصی کابل را داشتند، اکنون با ناامیدی مواجه شدهاند؛ چرا که اسناد منتشر شده از دانشگاههای خصوصی نظیر دانشگاه «میهن» نشان میدهد که وزارت تحصیلات عالی طالبان همین رویه را در مراکز آموزشی غیردولتی نیز با قاطعیت اجرا میکند.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که بامیان همواره بهعنوان یکی از قطبهای فرهنگی و آموزشی افغانستان شناخته میشد، اما اکنون تحت سایه سیاستهای مذهبی طالبان، نخبگان این ولایت میان «تغییر اجباری مذهب» و «ترک تحصیل»، راه دوم را برگزیدهاند.
