الجزیره: جنگ علیه ایران، چتر امنیتی آمریکا در خلیج فارس را تضعیف کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خالد الجابر در یادداشتی برای الجزیره مینویسد تداوم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران میتواند نظم امنیتی و اقتصادی خلیج فارس را دگرگون کرده و کشورهای منطقه را به بازنگری در راهبردهای خود وادار کند.
برخی از محورهای این گزارش به شرح زیر است:
تضعیف چتر امنیتی آمریکا
حملات ایران به پایگاهها، بنادر و زیرساختهای کشورهای عربی نشان داده که اتکای سنتی دولتهای خلیج فارس به تضمینهای امنیتی واشنگتن با چالش جدی روبهرو شده است. ثبات منطقه دههها بر این فرض استوار بود که آمریکا ضامن نهایی امنیت است. اما وقتی در روز اول جنگ، زیرساختهای حیاتی و بنادر 6 کشور عربی هدف قرار گرفت، ثابت شد که حضور آمریکا نه تنها بازدارنده نیست، بلکه این کشورها را به «سیبل اول» انتقامجویی تبدیل کرده است.
بیاعتباری مدل بازدارندگی واشنگتن
گزارش نشان میدهد که استقرار پایگاههای عظیم آمریکا، مانع از اصابت موشکها و پهپادهای ایران به قلب مراکز تجاری منطقه نشده است. الجابر معتقد است وقتی متحدان آمریکا با وجود حضور ناوگان پنجم، شاهد ویرانی زیرساختهای خود هستند، به این نتیجه میرسند که تکیه بر حامیای که خود عامل اصلی تنش است، یک ریسک انتحاری است.
قمار ترامپ با آینده عرب
از نظر نویسنده، ناتوانی آمریکا در مهار بحران و کشاندن منطقه به یک جنگ تمامعیار، ثابت کرد که واشنگتن بیش از امنیت منطقه، به دنبال اهداف ایدئولوژیک و سیاسی خود است. این موضوع باعث شده تا اعراب بفهمند واشنگتن آگاهانه ثبات و پروژههای اقتصادی کلان آنها را فدای یک نبرد بیسرانجام کرده است.
پایان عصر تکقطبی و چرخش به سمت شرق
نویسنده معتقد است شکاف اعتماد به آمریکا، اعراب را به سمت «همسویی مشروط» سوق داده است. پایتختهای خلیجفارس دیگر به ناوهای آمریکایی تکیه نمیکنند و برای بقای خود، به دنبال میانجیگری قدرتهایی مثل چین و حفظ کانالهای مستقل با تهران هستند تا وابستگی خود را به این حامی غیرقابلپیشبینی قطع کنند.
دوگانگی خطرناک میان امنیت منطقه و نقشههای واشنگتن
الجزیره تأکید میکند که فشار واشنگتن برای انتخابِ طرفِ جنگ، کشورهای عربی را در موقعیت غیرممکنی قرار داده است. آنها میدانند که انتخاب طرف آمریکا به معنای نابودی مدل توسعه خودشان است. این تضاد، شکاف میان اهداف اعراب و نقشههای جنگی ترامپ را عمیقتر از همیشه کرده است.
جمعبندی
دوران اتکای کورکورانه به واشنگتن به پایان رسیده است. کشورهای منطقه دریافتهاند که در نبرد قدرتهای بزرگ، آنها تنها «زمین بازی» هستند. از این پس، پایتختهای عربی به جای اعتماد به وعدههای جنگی آمریکا، به تقویت پدافند مستقل و اتحادهای دیپلماتیک چندجانبه روی خواهند آورد.
