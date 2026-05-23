سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا: حضور نظامی واشنگتن در خاورمیانه عملاً به پایان رسید/ ایران بر خلیج فارس مسلط شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داگلاس مک‌گریگور، سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش ایالات متحده، در اظهاراتی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ علیه ایران، از پایان عملی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه خبر داد.

پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه

مک‌گریگور معتقد است که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه عملاً به پایان رسیده و این کشور دیگر هرگز به این منطقه باز نخواهد گشت. وی دلیل این امر را ناتوانی پنتاگون در شکستن نفوذ و سلطه راهبردی ایران بر خلیج فارس عنوان کرد.

قطع دسترسی به خلیج فارس؛ پایان کار آمریکا

این سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا افزود که قطع دسترسی به خلیج فارس به معنای پایان کار آمریکا در منطقه است.

مک‌گریگور، بزرگترین نگرانی فعلی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، را فروپاشی دستور کار صهیونیستی و بی‌دفاع ماندن در برابر ایران پس از خروج ارتش آمریکا دانست.

آمریکا بازی را باخته است

وی همچنین پیش‌بینی کرد که پس از رفتن آمریکا، برای برخی کشورهای منطقه حداقل یک دهه زمان لازم است تا بتوانند خود را بازسازی کنند، آن هم در منطقه‌ای که فاقد منابع کافی مانند آب است و تأکید کرد که آمریکا «بازی را باخته است.

..............................

پایان پیام