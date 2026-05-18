تقدیر رئیس مجمع نمایندگان طلاب از اقدامات سفیر ایران در واتیکان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «سید جلال رضوی مهر» رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه های علمیه طی پیامی از اقدامات و فعالیت های حجت الاسلام و المسلمین دکتر «محمدحسین مختاری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، تقدیر و تشکر کرد.

وی در این پیام تاکید کرد که اعطای بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک پاپ لئون چهاردهم به سفیر جمهوری اسلامی ایران در شرایطی اتفاق می افتد که سرزمین عزیز ما مورد تجاوز وحشیانه نیروهای تروریستی آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفته است.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مختاری

سلام علیکم

ضمن آرزوی بهترین ها برای شما وهمه همکاران محترم معروض میدارم

در این عصر که صدای جنگ و نفرت، گوش جهان را آزرده است، تکریم و بزرگداشت اندیشه و تلاش های صلح آفرین سفیر محترم از سوی واتیکان پیامی روشن به جهانیان درمبارزه با اسلام هراسی از سوی استکبار وصهیونیزم است؛ پیامی در حمایت از حقیقت، عدالت، همزیستی و در محکومیت قلدرمآبی و زیاده خواهی قدرت های استکباری در راس آن آمریکای جنایت پیشه و رژیم جعلی و بی ریشه صهیونیستی است.

اعطای بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک پاپ لئون چهاردهم به سفیر جمهوری اسلامی ایران در شرایطی اتفاق می افتد که سرزمین عزیز ما مورد تجاوز وحشیانه نیروهای تروریستی آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفته است.

این رویداد به جهت فعالیت های ، گسترده و مداوم و خستگی ناپذیر و اقدامات شایسته و بایسته سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان بر محوریت صلح و همزیستی مسالمت آمیز و تاکید بر گفتگو و دیپلماسی هدفمند در عرصه کنونی و همچنین مقابله همه جانبه با جنگ و خونریزی و تنویر افکار عمومی نسبت به جنایات آمریکا و صهیونیست غاصب در منطقه و البته در راستای تحکیم و تعمیق روابط میان ایران و واتیکان درعصر رهبری سومین پیشوای انقلاب اسلامی امام سید مجتبی خامنه ای سلمه الله صورت پذیرفته است.

سید جلال رضوی مهر

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

رئیس مجمع نمایندگان طلاب وفضلای حوزه های علمیه

