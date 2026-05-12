پنتاگون: جنگ علیه ایران ۲۹ میلیارد دلار هزینه داشته است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «جی هرست» که وظایف حسابرسی پنتاگون را انجام می‌دهد، عصر سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «هنگام جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در دو هفته گذشته، این مبلغ ۲۵ میلیارد دلار بود.»

طبق گزارش تلویزیون خبری «سی‌ان‌ان»، این مقام ارشد پنتاگون گفت: «اما تیم ستاد مشترک و تیم حسابرس دائما این تخمین را بررسی می‌کنند و بنابراین اکنون فکر می‌کنیم که این مبلغ به ۲۹ میلیارد دلار نزدیک‌تر است. این به دلیل هزینه‌های تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینه‌های عملیاتی عمومی برای نگه داشتن افراد در صحنه است.»

سی‌ان‌ان پیش از این گزارش داده بود که تخمین ۲۵ میلیارد دلاری که هرست در ماه آوریل به کنگره ارائه داد، «رقمی ناچیز» است که شامل هزینه تخمینی تعمیر خسارات گسترده به پایگاه‌های ایالات متحده در غرب آسیا نمی‌شود. یک منبع گفت که تخمین دقیق‌تر، با احتساب هزینه‌های تعمیر و جایگزینی دارایی‌های آسیب‌دیده، به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نزدیک‌تر است.

«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا می‌تواند گزارش رسمی‌تری از هزینه جنگ علیه ایران به کنگره ارائه دهد، گفت که پنتاگون «هر زمان که مرتبط و مورد نیاز باشد، هر آنچه را که می‌توانیم به اشتراک خواهد گذاشت».

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

پیش از گزارش پنتاگون، رسانه خبری «ان‌بی‌سی نیوز» گزارش داد: «پایگاه‌های نظامی و سایر تجهیزات آمریکایی در منطقه خلیج فارس در اثر حملات ایران متحمل خسارات گسترده‌ای شده‌اند که بسیار بدتر از آن چیزی است که به‌طور علنی اعلام شده و انتظار می‌رود تعمیر آن میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.»

ان‌بی‌سی نیوز در ادامه این گزارش از سانسور دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا پرده برداشت و گفت: «ایران بیش از آنچه پنتاگون اذعان می‌کند به پایگاه‌های آمریکا آسیب رسانده است. همچنین، دولت ترامپ از شرکت‌های ماهواره‌ای خصوصی خواسته است تا دسترسی به تصاویر پایگاه‌هایش را مسدود کنند.»

