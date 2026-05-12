شهادت رهبر انقلاب مصیبتی مشترک بین ملت ایران و عراق است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ عیسی خرسان، تولیت آستان مقدس علوی در نشست مشترک با علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، این ضایعه را مصیبتی مشترک میان دو ملت خواند و تصریح کرد: روزهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشتیم، به‌ویژه آن روز که خبر شهادت رهبر انقلاب در جهان اسلام منتشر شد. امید ما به درگاه الهی آن است که این ایام سخت، سرانجام به پیروزی و نصرت جبهه حق بینجامد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از فرصت همکاری و خدمت‌رسانی مشترک میان دو نهاد ابراز خرسندی کرد و گفت: از خداوند متعال مسألت داریم ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی را در پناه خود محفوظ و پایدار بدارد.

