امام کاظم (ع) و مهندسی نسل؛ الگوی تاریخی برای فرمان «فرزندآوری»

خبرگزاری بین المللی اهل بیت علیهم السلام _ ابنا: تصویر رایج از یک امام معصوم در بند، تصویر غمی جانکاه و دستبسته است، اما امام هفتم شیعیان، حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (ع)، همین تنگنا را به بستری برای گسترش نور امامت در آینده بدل ساخت. پرسش اینجاست: چگونه امامی که سالها میان زندانهای مخوف عباسی جابهجا میشد، توانست پرشمارترین نسل را در میان ائمه (ع) از خود بر جای بگذارد؟ و چگونه این میراث زیستی، امروز به ابزاری برای ترویج دین و توسعه فرهنگی ایران تبدیل شده است؟ در این نوشتار، با تکیه بر منابع کهن و تحلیل کارکردهای امروزین، نشان خواهیم داد که سیاستهای فرزندآوری و توجه به بقاع متبرک، دنبالهرو همان حکمت ژرف امام کاظم (ع) است.
۱. سالهای زندان: از محدودیت جسم تا شکوفایی نسل
امام موسی کاظم (ع) در دوران هارونالرشید بارها به زندان افتادند و سرانجام در حبس سندی بن شاهک به شهادت رسیدند. منابع معتبر، مدت این حبسها را مجموعاً سالهایی طولانی ذکر کردهاند؛ شیخ مفید در «الارشاد» آورده است که آن حضرت «مدتی مدید در زندان بودند و از زندانی به زندان دیگر منتقل میشدند» (الارشاد، ج۲، ص۲۴۱). فشار سیاسی به قدری بود که حتی امکان ارتباط آزاد با یاران را نداشتند، اما در همان ایام سخت، خانواده و فرزندانشان تحت مدیریت دقیق و دوراندیشانه ایشان، مسیر تداوم نسل را پیمودند. نکته شگفت آنکه همین امامِ محبوس، بیشترین شمار فرزند را در میان امامان شیعه داراست.
۲. فرزندآوری هوشمندانه و شکلگیری شبکه امامزادگان
بر پایه گزارش شیخ مفید در «الارشاد»، شمار فرزندان امام کاظم (ع) ۳۷ تن (۱۸ پسر و ۱۹ دختر) بوده است (همان، ص۲۴۴). این کثرت که در اوج خفقان سیاسی رخ داد، حاصل یک راهبرد الهی و انسانی بود. فرزندان امام، با اختیار یا بهاجبار، در جغرافیای جهان اسلام پراکنده شدند و بسیاری از آنان راهی ایران شدند؛ از حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) در شیراز گرفته تا حضرت معصومه (س) در قم و امامزاده صالح در تهران. این پراکندگی، نوعی مهندسی فرهنگی و تبلیغی بود که امروز از آن با عنوان «بقاع متبرک» یاد میکنیم. نسل پرشمار امام نه تصادفی، که نشاندهنده ارزش ذاتی فرزندآوری در منظومه فکری ایشان است؛ ارزشی که در قالب کالبدی زنده، دین و فرهنگ تشیع را در دل ایران نهادینه کرد.
۳. امامزادگان؛ پایگاههای چندمنظوره فرهنگی، دینی و گردشگری
امروز بقاع متبرک امامزادگان تنها زیارتگاه نیستند، بلکه به قطبهای گردشگری مذهبی و فرهنگی بدل شدهاند. آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در ری یا شاهچراغ (ع) در شیراز، افزون بر کارکرد عبادی، مراکزی برای آموزش معارف اسلامی، برپایی نمایشگاههای کتاب، حلقههای معرفت و حتی فعالیتهای اقتصادی خرد هستند. گردشگری مذهبی در این مکانها، فرصتی بیبدیل برای ترویج «فرهنگ اسلامی» و سبک زندگی دینی فراهم میکند. بازدیدکننده غیرمسلمان با معماری اسلامی، آداب نیایش و فضای معنوی روبهرو میشود و زائر شیعه نیز با شناخت تاریخ و سیره امامزاده، پیوند اعتقادی خود را مستحکم میکند. بدینسان، فرزندآوری سترگ امام کاظم (ع) قرنها بعد به شبکهای عظیم برای تبلیغ دین و نمایش تمدن اسلامی تبدیل شده است.
۴. پیوند سیره ی امام کاظم علیه السلام با فرمان رهبری و بحران جمعیت
مقام معظم رهبری سالهاست با نگرانی از «پیری جمعیت» و «تکفرزندی»، سیاستهای کلی جمعیت و فرزندآوری را ابلاغ کرده و آن را وظیفهای ملی و دینی خواندهاند. این دغدغه، بازتابی از همان حکمتی است که در سیره امام کاظم (ع) متجلی است. اگر آن حضرت، در شرایط اختناق و زندان، موانع را کنار زد و ازدیاد نسل را زمینهساز بقای تشیع قرار داد، امروز نیز جامعه ایرانی باید با الهام از این روحیه، از بحران سالخوردگی بگریزد. همانگونه که نسل امام در آن روزگار، حافظ مکتب شد، فرزندآوری آگاهانه امروز نیز تضمینکننده تداوم نسل مؤمن و پاسداری از انقلاب اسلامی خواهد بود. امام کاظم (ع) با عمل خود نشان داد که جمعیت، قدرت نرم یک جامعه و ابزاری راهبردی برای گسترش فرهنگ توحیدی است.
جمعبندی و نتیجهگیری
سیره امام موسی کاظم (ع) زنجیرهای بههمپیوسته از سه رکن «صبر در محنت زندان»، «فرزندآوری پرتعداد» و «تبدیل نسل به شبکه فرهنگی-ترویجی» است. این سه رکن، در زمان ما به شکل بقاع متبرک و گردشگری مذهبی تجلی یافته و بستر تبلیغ اسلام و فرهنگ ناب شیعی را فراهم آوردهاند. از این منظر، توصیههای رهبر معظم انقلاب به فرزندآوری و مهار پیری جمعیت، نه یک فرمان مقطعی، که امتداد همان تدبیر امام همامی است که از دل سیاهچال، روشنایی نسل را برای قرنها برنامهریزی کرد. بر ماست که این میراث گرانسنگ را هم در آبادانی بقاع متبرک و هم در تحکیم بنیان خانواده و افزایش جمعیت، پاس داریم و به آیندگانی بسپاریم که ادامهدهنده راه امامزادگان جلیلالقدر باشند.
زهرا صالحی فر، کارشناس ارشد قرآن و حدیث
منابع
۱. شیخ مفید، «الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد»، جلد ۲، صفحه ۲۴۱ (گزارش زندانهای طولانی) و صفحه ۲۴۴ (شمار فرزندان).
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