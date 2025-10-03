به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۳ ، زواره در استان اصفهان را در ساعت ۵ دقیقه بامداد لرزاند.

کانون این زمین‌لرزه در شمال شرق زواره و در فاصله ۶۳ کیلومتری این شهر، ۷۷ کیلومتری اردستان و ۱۷۹ کیلومتری اصفهان ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در ۱۰ شهرستان استان و همچنین در استان‌های یزد، قم، سمنان، البرز و تهران نیز احساس شد. تاکنون ۸ پس‌لرزه به دنبال داشته که بزرگ‌ترین آن با بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱:۲۷ بامداد و آخرین مورد آن با بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۲:۳۳ بامداد امروز رخ داد.

مجید زارعی رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اردستان طی بازدید از منطقه زمین‌لرزه گفت: ارزیابی اولیه از محل زمین‌لرزه زواره انجام شده و خوشبختانه خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.

