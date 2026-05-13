کتاب «آرایش جنگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ کتاب «آرایش جنگی» به بازخوانی نقش زنان ایرانی در پشتیبانی از جبهه مقاومت با محوریت تحولات لبنان و فلسطین می‌پردازد و مجموعه‌ای از روایت‌های مردمی درباره فعالیت‌های خودجوش زنان ایرانی در حمایت از جبهه مقاومت و طوفان الاقصی را در بردارد.

روایت‌های این کتاب اهدای طلا و دارایی‌های شخصی تا برگزاری نمایشگاه‌های فروش اقلام به نفع مقاومت، روشنگری و تشریح قصه فلسطین در فضاهای حقیقی و مجازی و انجام فعالیت‌ها هنری و فرهنگی را شامل می‌شود.

روایت‌های مذکور از میان ۴۰۰ ساعت مصاحبه با فعالان هشت استان مختلف کشور انتخاب شده و تدوین و نگارش نهایی روایت‌ها توسط «مریم برزویی» انجام شده است.

