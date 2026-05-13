به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ مدیرعامل کانون پرورش فکری، از برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون، از روز ۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
حامد علامتی با اعلام این خبر افزود: این رویداد ادبی که با مشارکت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان برگزار میشود، با حضور ناشران برتر این حوزه خواهد بود.
به گفته مدیرعامل کانون پرورش فکری، این نمایشگاه با هدف ایجاد فضایی بانشاط برای کودکان و نوجوانان برنامهریزی شده است. علاقهمندان میتوانند در بازه زمانی ساعت ۱۵ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید کنند.
علامتی در ادامه اضافه کرد: از برنامههای پیشبینی شده در این نمایشگاه میتوان به رونمایی از جدیدترین آثار منتشر شده، برگزاری نشستهای تخصصی، دیدار با نویسندگان مطرح و حضور مجریان محبوب حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد.
یادآوری میشود علاقهمندان و ناشران برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام غرفه میتوانند به سایت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان www.cacp.ir مراجعه کنند.
محل برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در خیابان حجاب تهران است.
