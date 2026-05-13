به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جامعة المصطفی العالمیه در تبیین تحولات اخیر منطقه و پاسخ به مواضع اتخاذ شده جامعة الازهر بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه جامعةالمصطفی العالمیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به شرایط حساس کنونی جهان اسلام و تحولات اخیر منطقه، و در پی انتشار برخی بیانیهها و مواضع از سوی نهادهای دینی و سیاسی، جامعة المصطفی العالمیة به عنوان نهادی علمی و بینالمللی که رسالت ترویج معارف ناب اسلامی و وحدت امت پیامبر اعظم (ص) را بر دوش دارد، ذکر نکات ذیل را برای روشن شدن افکار عمومی و نخبگان جهان اسلام ضروری میداند:
نخست؛ دفاع مشروع و پرهیز از جنگافروزی:
جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ معاصر خود هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و استراتژی آن همواره مبتنی بر صلح و ثبات در منطقه بوده است. اقدامات نظامی اخیر ایران، صرفاً پاسخی مشروع، بازدارنده و دفاعی در برابر حملات و تجاوزاتی است که با سوءاستفاده از خاک برخی کشورهای همسایه، از جمله امارات متحده عربی، علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران انجام شده است.
دوم؛ حرمت شرعی یاری رساندن به جبهه استکبار بر علیه یک کشوراسلامی(حکم بَغی):
ایران اسلامی بخش جداییناپذیری از پیکره مقتدر امت اسلامی است. مشارکت، تسهیل و همراهی در جنگافروزیهای ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه این کشور اسلامی توسط امارات، عنوان دقیق فقهی و شرعی بَغْی را داراست. یاری رساندن به جبهه کفر و استکبار علیه برادران مسلمان، بر اساس نص صریح آیات الهی، حرام قطعی و موجب تضعیف جبهه مقاومت اسلامی است.
سوم؛ پایبندی به عقلانیت و حسن همجواری:
جمهوری اسلامی ایران چه در مقطع جنگ دوازده روزه و چه در جریان درگیریهای چهل روزه اخیر، هرگز مسیر عقلانیت، دیپلماسی و میز مذاکره را ترک نکرده است. سیاست قطعی ایران همواره تأکید بر اصل «حسن همجواری»، احترام متقابل و حل و فصل برادرانه سوءتفاهمات در درون خانواده جهان اسلام بوده و هست.
چهارم؛ رسالت خطیر علمای اسلام و دانشگاه الازهر:
از دانشگاه الازهر به مثابه یک مرکز علمی، دینی انتظار میرود که در این پیچ تاریخی، رسالت روشنگری خود را به درستی ایفا کند. شایسته است این نهاد شناخته شده در جهان اسلام، به جای متأثر شدن از فضای رسانهای و سیاستهای مبتنی بر مکر و نیرنگ سیاستمداران به ویژه سیاستمداران وابستهبه غرب، تنها بر ادله متقن علمی و دینی تکیه نموده و قرآن کریم و سنت شریف نبوی (ص) را معیار و ملاک قضاوت خود قرار دهد تا حقایق برای امت اسلامی وارونه جلوه داده نشود.
پنجم؛ رعایت اخلاق اسلامی در نبرد:
برخلاف رویه جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و منطقه ای آن، جمهوری اسلامی ایران در حملات پاسخگویانه خود، با پایبندی کامل به موازین اخلاقی و اسلامی، نه شهروندان عادی و بیگناه را هدف قرار داده و نه زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی کشورها را تخریب کرده است. اهداف مشروع این عملیاتها، پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه بوده است که مستقیماً به عنوان کانون طراحی و مبدأ حمله علیه خاک ایران مورد استفاده قرار گرفتهاند. در مواردی که دشمن جنایتکار با استفاده از امکانات کشورهای مذکور به زیرساختهای جمهوری اسلامی ایران آسیب زده، متقابلا و به حکم آیهٔ شریفهٔ “فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم” اقدام به مقابله به مثل شده است.
جامعة المصطفی العالمیة ضمن دعوت تمامی کشورهای اسلامی به همگرایی و اتحاد در برابر دشمن مشترک آمریکایی_صهیونیستی، از نخبگان، علما و اندیشمندان جهان اسلام میخواهد تا با بصیرت و هوشمندی، مانع تحقق توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان قسمخورده اسلام شوند و از حکام کشورهایی که سرزمین اسلامی را در اختیار کفار قرار داده اند تا از آنجا برای حمله به یک کشور اسلامی دیگر استفاد شود بخواهند که به این گناه بزرگ خاتمه دهند.
جامعة المصطفی العالمیة
