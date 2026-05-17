بازدید سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۳
هیأتی از پژوهشگاه فضای مجازی پردیس قم با ریاست پژوهشگاه مطالعاتی فقه معاصر دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  هیأتی از پژوهشگاه فضای مجازی پردیس قم به‌سرپرستی حجت‌الاسلام میثم غلامی، با ریاست پژوهشگاه مطالعاتی فقه معاصر، آیت الله سید مجتبی نورمفیدی دیدار و گفت‌وگو کردند.

 در این نشست ظرفیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه فضای مجازی معرفی و زمینه‌های همکاری مشترک میان پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگاه فقه معاصر در زمینه فضای مجازی و هوش مصنوعی مطرح گردید.

 در این دیدار، بر توسعه تعاملات و انجام پژوهش های مشترک در زمینه فضای مجازی و هوش مصنوعی تأکید شد.

