بازدید سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیأتی از پژوهشگاه فضای مجازی پردیس قم بهسرپرستی حجتالاسلام میثم غلامی، با ریاست پژوهشگاه مطالعاتی فقه معاصر، آیت الله سید مجتبی نورمفیدی دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست ظرفیتهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه فضای مجازی معرفی و زمینههای همکاری مشترک میان پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگاه فقه معاصر در زمینه فضای مجازی و هوش مصنوعی مطرح گردید.
در این دیدار، بر توسعه تعاملات و انجام پژوهش های مشترک در زمینه فضای مجازی و هوش مصنوعی تأکید شد.
