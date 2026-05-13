به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله حافظ ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در واکنش به حمله تروریستی به ایست بازرسی پلیس در منطقه بنو و شهادت شماری از نیروهای پلیس، همچنین افشاگریهای منتسب به یک زن بلوچ که احتمال میرود عامل انتحاری بوده باشد، ابراز نگرانی کرد و گفت: افغانستان نباید به ابزاری در دست هند تبدیل شود.
وی تأکید کرد: افغانستان کشور برادر اسلامی و همسایه پاکستان است و دو کشور دارای روابطی دیرینه هستند. مردم پاکستان خدمات فراوانی به برادران افغان خود ارائه کردهاند و شایسته است افغانستان نیز پاسخ این خدمات را به شکلی مثبت بدهد، زیرا تروریسم و اقدامات زورمدارانه به سود هیچ طرفی نخواهد بود.
نجفی افزود: پاکستان توان و شجاعت دفاع از حاکمیت و استقلال خود را دارد.
وی همچنین خطاب به حاکمان و تصمیمگیران پاکستان گفت: لازم است بررسی شود چرا دوستان ما به دشمن تبدیل میشوند؟ چرا افرادی که روزی مجاهد خوانده میشدند، بعدها تروریست نامیده شدند؟ ما نیز باید در سیاستهای خود بازنگری کنیم.
رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان تصریح کرد: تروریسم راهحل هیچ مسئلهای نیست و مشکلات باید از طریق مذاکره حلوفصل شوند؛ با این حال، ارتش پاکستان حق کامل دفاع از خود را دارد و در حال استفاده از این حق است.
.........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما