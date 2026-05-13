به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید جواد نقوی روحانی و تحلیلگر سیاسی پاکستان در واکنش به تمجیدهای پی در پی رئیس جمهور آمریکا از مقامات پاکستانی، در سخنانی اظهار داشت: قدرتهای جهانی در گذشته نیز برای تأمین منافع خود از پاکستان استفاده کردهاند، اما در مقاطع بحرانی این کشور را تنها گذاشتهاند؛ از این رو نباید به خاطر رضایت یا حمایت مقطعی قدرتهای خارجی، آینده و منافع ملی پاکستان به خطر انداخته شود.
رئیس سازمان بیداری امت مصطفی تاکید کرد اسلامآباد باید سیاستی مبتنی بر منافع ملی، استقلال و ثبات بلند مدت در پیش بگیرد و اجازه ندهد از این کشور در رقابتهای قدرتهای جهانی استفاده شود.
نقوی همچنین گفت: پاکستان کشوری باوقار و پاک است و نباید هویت آن با شخصیتی جنجالی و ضدانسانی گره بخورد.
وی با اشاره به شرایط منطقه افزود: هند همچنان رویکردی تهاجمی علیه پاکستان دنبال میکند و تحولات افغانستان نیز چالشهای تازهای برای اسلامآباد ایجاد کرده است.
رئیس سازمان بیداری امت مصطفی پاکستان در ادامه تصریح کرد: نزدیکی به ترامپ یا اتخاذ مواضع همسو با او، منفعتی برای پاکستان نخواهد داشت و تنها میتواند بر شمار دشمنان این کشور بیافزاید.
