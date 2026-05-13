به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی فقیهی سفیر ایران در بورکینافاسو در یک کنفرانس مطبوعاتی در محل اقامت خود در اوآگادوگو با اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اظهار کرد: در سال ۱۹۸۰، وقتی صدام حسین جنگ علیه ایران را آغاز کرد، مدعی شد که «یک هفته دیگر، با روزنامه‌نگاران در تهران صحبت خواهم کرد.» ما هشت سال قاطعانه علیه او جنگیدیم؛ ایران حفظ شد و صدام ناپدید شد. ترامپ نیز خواهد رفت و جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند. ان‌شاءالله.

فقیهی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر عناصر قدرت ملی ایران، پایداری و میهن‌پرستی را محور اصلی مقاومت در برابر فشارها دانست و اعلام کرد: ایران کشوری قدرتمند با مردمی مقاوم است که تسلیم فشار نمی‌شوند. در حال حاضر، بیش از ۳۰ میلیون ایرانی برای دفاع از کشور به عنوان «جان‌فدایان» برای ایران ثبت‌نام کرده‌اند.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش با اشاره به مسئولیت شخصی خود، گفت: من خودم در حال حاضر به عنوان سفیر خدمت می‌کنم. اگر جنگی رخ دهد و لازم شود، لباس سفیری خود را درمی‌آورم، با افتخار لباس رزم خود را می‌پوشم و به جنگ می‌روم.

سفیر ایران همچنین به انسجام داخلی در برابر تهدیدات خارجی اشاره کرد و گفت: به دلیل تجاوز آمریکا، حتی اختلافات سیاسی نیز کنار گذاشته شده تا دفاع از کشور در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: تجاوز ترامپ علیه ایران و تهدید به نابودی تمدن ایران، حتی ایرانیانی را که از دولت انتقاد می‌کردند، به حمایت از آن سوق داده است؛ آنها با افتخار پرچم ایران را به دست گرفته‌اند و از آن دفاع می‌کنند.

مجتبی فقیهی در پایان این کنفرانس مطبوعاتی، از فرصت استفاده کرد و بار دیگر حمایت جمهوری اسلامی ایران را از اتحاد کشورهای ساحل (ASS) که برای دستیابی به استقلال واقعی تلاش می‌کنند، مورد تأکید قرار داد.

...........

پایان پیام