به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام محمدرضا نائینی امروز (چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت) در سفر به جزیره هرمز و در دیدار با خادمان موکب دو شهید گمنام و شهدای هرمز که با حضور استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، از خدمات صادقانه و تلاش‌های مردم و خادمان این جزیره تقدیر کرد.

وی با ابلاغ سلام و دعای خیر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی و حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی اظهار کرد: به نمایندگی از دفتر معظم‌له به هرمز آمده‌ایم تا از محبت، اخلاص و میزبانی شایسته مردم این جزیره قدردانی کنیم؛ مردمی که همواره با روحیه‌ای مؤمنانه و انقلابی در مسیر خدمت به زائران و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) پیشگام بوده‌اند.

نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی با قدردانی از تلاش‌های خالصانه خادمان موکب افزود: این روزها، روزهای خدمت و مجاهدت است؛ ایامی که به چهل روز محدود نمانده و گاه به شصت و هفتاد روز نیز می‌رسد.

نائینی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به رزمندگان اسلام تصریح کرد: شما با خدمت به رزمندگان عزیز اسلام در جبهه‌ها، کاری انجام می‌دهید که کمتر از مجاهدت آنان نیست. اگرچه در پشت جبهه هستید، اما در حقیقت بخشی از خط مقدم به شمار می‌آیید؛ چرا که با این خدمت‌ها پشتیبان و یاور رزمندگان اسلام هستید.

در پایان این دیدار، پرچم متبرک حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از سوی حجت‌الاسلام نائینی به موکب دو شهید گمنام و شهدای هرمز اهدا شد.

این سفر با هدف تقویت روحیه، قدردانی از تلاش‌های خادمان و اعلام حمایت معنوی از رزمندگان استان هرمزگان در این ایام انجام شد.

