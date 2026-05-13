شهید سپهبد موسوی صرفاً یک قهرمان نبود، بلکه یک مکتب بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم دکتر سیده زهره برقعی به همراه جمعی از معاونان، مدیران و کارمندان جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با خانواده معظم سرلشکر شهید امیر سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کردند.

خانم سیده زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با درود و سلام خداوند بر روح پاک همه شهدا، به ویژه شهدای رمضان، رهبر و شهیدان و همچنین شهید سپهبد موسوی، گفت: حضور در جمع خانواده این شهید توفیقی بزرگ و افتخاری ارزشمند است.

وی با اشاره به وفاداری شهدا به عهد الهی اظهار داشت: همه شهدای ما ارزشمند هستند و به وعده‌ای که در آیات الهی آمده وفادار ماندند. صدق شهدا به معنای تحقق عهد و پیمان با خدا و انجام عمل است و روح پاک شهدا همواره الگویی برای دیگران است.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با تصریح بر اینکه همه شهدا قهرمان هستند، تأکید کرد: برخی از شهدای ما صرفاً افراد قهرمان نیستند، بلکه مکتب هستند؛ شهید سلیمانی، شهید بهشتی و شهید موسوی نمونه‌هایی از مکتب شهیدان هستند که شامل باورها، ارزش‌ها، رفتارها و کنش‌های الهام‌بخش برای جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه ویژگی‌های یک مکتب شامل مجموعه‌ای از باورها، اخلاقیات و رفتارها است که می‌تواند الگو برای نسل‌های آینده باشد، تصریح کرد: باورهای شهید موسوی شامل توحید و توجه کامل به خداوند بود و این باورها در رفتار و کنش‌های ایشان نمود یافت.

برقعی با بیان اینکه مسیر شهدا و ولایتمداری آنان الگوی رسیدن به شهادت در راه خداوند متعال است، افزود: بررسی زندگی و مکتب شهدا به ویژه شهید موسوی ضروری است تا نسل بعد با روش زندگی و مسیر شهید آشنا شود و بتواند از آموزه‌های آنان بهره گیرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش خانواده‌های معظم شهدا، خانواده و نزدیکان شهید را مسئول انتقال مکتب شهدا به جامعه دانست و گفت: خانواده‌ها باید این الگوها را بازگو و بازنویسی کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اندیشه مدیرکل حوزه مدیریت جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در ابتدای این دیدار، پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید به دست نوشته ای از سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی اشاره کرد و اظهار داشت: در دست نوشته شهید سپهبد موسوی آمده: «دنیا چیز بدی است چون اگر همه را هم به‌دست بیاوری چیزی به‌دست نیاورده‌ای. اما این حسن دنیا هم هست، چرا که اگر کل آن را هم از دست بدهی چیزی را از دست ندادی".

روایت برادر شهید سپهبد موسوی درباره احترام شهید به پدر

جناب آقای سیدامیرحسین موسوی، برادر شهید سپهبد موسوی در این دیدار، به این دست نوشته اشاره کرد و گفت: شهید سپهبد موسوی همان روزی که به شهادت رسید، این نوشته را بر روی برگه ای کوچک نوشت و پلاک خود را روی برگه گذاشت و سپس به دیدار رهبر شهید رفت که همان روز به شهادت رسید.

وی در این دیدار، به نکاتی از دقت، احترام و نگاه عمیق انسانی او به زندگی و به ویژه احترام به پدر اشاره کرد و در این باره به بیان خاطراتی از برادر شهیدش پرداخت.

برادر شهید سپهبد موسوی تأکید کرد: این دقت و توجه به احترام، نگاه انسانی و ارزش‌های اخلاقی شهید موسوی را نشان می‌دهد و برای بسیاری شاید نکته‌ای ناشناخته باشد.

تبیین دو شاخصه و ویژگی اخلاقی شهید سپهبد موسوی / شهادت شهید موسوی نتیجه تبعیت صادقانه و وفاداری از ولایت فقیه بود

جناب آقای سیدعلی موسوی فرزند شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی نیز در این دیدار، از نقش مهم زنان و دختران در تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی سخن گفت و از فعالیت‌های جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها قدردانی کرد.

وی به سخنان شهید موسوی درباره نقش زنان و دختران، اشاره کرد و گفت: شهید موسوی در یک سخنرانی می گوید: «دختران و زنان سرزمین ما فرزندانی را تربیت می‌کنند که پوزه استکبار را به خاک می‌مالند.»

پسر شهید سپهبد موسوی تصریح کرد: مسئولیت تربیت این نسل بر عهده بزرگوارانی است که در جمع حاضرند و حضورشان موجب خوشحالی روح شهید است.

وی به نقش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و تلاش‌های مسئولان این مؤسسه علمی حوزوی اشاره کرد و افزود: فعالیت در سنگری تربیتی، مشابه سنگری است که شهید موسوی در آن جنگید و شهادت را تجربه کرد و این مأموریت از نظر اهمیت و حساسیت قابل مقایسه با فعالیت‌های نظامی شهدا است.

موسوی در ادامه دو ویژگی اخلاقی برجسته پدرش را یادآور شد و گفت: شهید موسوی هر کاری را برای خدا انجام می‌داد و نه برای دیده شدن توسط دیگران و احترام ویژه به والدین و دختران از دیگر شاخصه‌های رفتاری او بود. وی، نمونه‌هایی از رعایت این اصول توسط شهید موسوی، مانند دیدار منظم با پدر و احترام ویژه به پدر و همچنین شهید باقری را که جایگزین ایشان در مسئولیت فرماندهی نیروهای مسلح کشور بودند، بیان کرد.

پسر شهید سپهبد موسوی تصریح کرد: سهم اصلی موفقیت سربازان انقلاب و شهدای کشور در پرورش و پشتیبانی خانواده‌ها و تربیت‌کنندگان آنان نهفته است.

موسوی همچنین وفاداری پدرش به ولایت فقیه را برجسته دانست و شهادت او در نهم اسفند را نتیجه تبعیت صادقانه و وفاداری پدرش از رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.

وی در پایان از تلاش‌های جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برای تربیت نسلی مؤمن و وفادار به انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

در پایان این دیدار، پیام خانم دکتر برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به خانواده معزز شهید سپهبد موسوی توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین اندیشه قرائت شد و خانواده شهید مورد تجلیل قرار گرفتند.

