خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: این مقاله به بررسی پدیده‌ای رایج در خانواده‌ها می‌پردازد: تغییر رفتار اخلاقی برخی مردان و شوهران بر اساس وضعیت مالی‌شان. زمانی که جیب پر است، آرام، بخشنده و خوش‌اخلاقند؛ اما به محض کاهش درآمد، خلق‌وخو عوض می‌شود، تنش به خانه راه می‌یابد و آرامش خانواده بر هم می‌خورد. در ادامه، پیامدهای این الگو و نکات اخلاقی ناظر بر استقلال روابط انسانی از کم و زیاد شدن پول واد خواهند شد.

در فرهنگ عامه می‌گویند «پول خوشبختی نمی‌آورد، اما آرامش می‌آورد»؛ اما آنچه در عمل می‌بینیم چیز دیگری است. بسیاری از خانواده‌ها تجربه کرده‌اند که روزهای پُردرآمد، خانه بوی مهربانی می‌گیرد و روزهای قحطی، اخلاق مرد خانه تلخ می‌شود. گویی اخلاق، به‌ویژه اخلاق مردانه در قبال همسر و فرزندان، به ضخامت جیب گره خورده است.

توصیف پدیده: دو چهره‌ی یک مرد

در دوران رونق اقتصادی، شوهر:

· صبور و شنونده‌ی مشکلات خانواده است.

· در تقسیم وظایف خانه همکاری می‌کند.

· فرزندان را با حوصله راهنمایی می‌کند.

· هزینه‌های تفریح و هدیه را به راحتی تقبل می‌کند.

اما در روزهای تهیدستی، ناگهان:

· زودرنج و پرخاشگر می‌شود.

· آرامش خانه را با قهر و تحقیر بر هم می‌زند.

· هر اشتباه کوچکی را فاجعه‌بار جلوه می‌دهد.

· همسر را سرزنش می‌کند که «تو هم مصرف‌گرایی» یا «اگر خرجت را کم می‌کردی، به این روز نمی‌افتادیم».

تحلیل روان‌شناختی: چرا چنین می‌شود؟

۱. هویت جنسیتی آسیب‌پذیر: در بسیاری از فرهنگ‌ها، مرد بودن با «نان‌آوری» گره خورده است. کم شدن پول، احساس شکست در هویت اصلی‌اش را برمی‌انگیزد و این خشم را به خانواده منتقل می‌کند.

۲. کنترل‌گری در برابر ناامنی: پول، حس کنترل بر زندگی می‌دهد. وقتی این کنترل از دست می‌رود، مرد با کنترل عواطف دیگران (از طریق خشونت لفظی یا رفتاری) سعی در بازسازی حس قدرت دارد.

۳. یادگیری شرطی: اگر مردی در خانواده‌ی خود دیده باشد که پدرش فقط در روزهای پُردرآمد مهربان بوده، این الگو را درونی کرده و تکرار می‌کند.

پیامدهای خانمان‌سوز

· برای همسر: سردرگمی و اضطراب دائمی «کاش پول داشتیم تا شوهرم مثل آدم رفتار کند». این باور غلط که «ارزش من به درآمد شوهرم است» در او تثبیت می‌شود.

· برای فرزندان: الگوبرداری از رابطه‌ی شرطی. دختران می‌آموزند مردان موجوداتی غیرقابل اعتمادند و پسران می‌آموزند که اخلاق، یک کالای قابل خرید است.

· برای خود مرد: انزوای عاطفی. حتی وقتی پول برگردد، زخم‌های آن روزها التیام نیافته باقی می‌مانند و اعتماد از بین رفته است.

نکته‌ی اخلاقی بنیادین: رابطه نباید به جیب بند باشد

اینجا به مغز ماجرا می‌رسیم: اگر اخلاق شما با نوسان پول تغییر می‌کند، پس شما اخلاق ندارید؛ شما قیمت دارید.

اخلاق اصیل، یعنی ارزش‌هایی که با تغییر وضع مالی از بین نمی‌روند:

· احترام به همسر، به روزهای قحطی و پُری تقسیم نمی‌شود.

· آرامش خانه نباید کارمزد درآمد ماهانه باشد.

· فرزند شما نباید برای رفتار خوب پدر تخمین بزند که «امروز کیف پول بابا چقدر سنگین است؟»

توصیه‌های کاربردی برای خانواده‌ها

۱. برای شوهران: بین «درآمد خود» و «ارزش خود» تفکیک قائل شوید. شما پدر و همسر هستید، نه فقط یک کیف پول راه‌رونده. روزهای تنگدستی را تمرینی برای اخلاق‌مدار بودن بدانید، نه مجوزی برای بداخلاقی.

۲. برای همسران: مرزهای عاطفی خود را حفظ کنید. نباید شرط خوش‌اخلاقی همسرتان، تأمین مالی پایدار باشد. اگر او در روزهای سخت اخلاقش را تغییر می‌دهد، این مشکل اوست، نه تقصیر شما.

۳. به‌عنوان خانواده: گفتگوهای مالی را از گفتگوهای عاطفی جدا کنید. یک جلسه برای بودجه، جلسه‌ای دیگر برای احساسات. هرگز اجازه ندهید کمبود پول، بهانه‌ای برای کمبود ادب شود.

اخلاقی که به جیب بستگی دارد، اخلاق نیست؛ معامله‌ای پنهان است. خانه‌ای که آرامشش با نوسان دلار و تومان بالا و پایین می‌رود، هرگز کانون امنی نخواهد بود. ارزش واقعی یک مرد نه در پُری جیب، که در یکسانی رفتارش در پُری و خالی‌بودن آن است. اگر می‌خواهید خانواده‌تان در طوفان‌های اقتصادی تاب بیاورد، پایه‌های رابطه را نه بر پول که بر تعهد، احترام و اخلاق بی‌شرط بنا کنید.

یک اخلاق‌مند واقعی، نه هنگام پُری فراموش می‌کند، نه هنگام خالی خُرد می‌شود.

نویسنده: فاطمه پورعباس