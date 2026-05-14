به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان اعلام کرد که در هفته جاری، ۵۶۱ مهاجر افغان که بیشتر آنان به دلیل نداشتن مدارک قانونی در زندانهای مختلف پاکستان بازداشت بودند، آزاد شده و به کشور بازگشتهاند.
این وزارتخانه افزود که از این تعداد، بخش عمدهای از طریق گذرگاه مرزی تورخم استان ننگرهار و تعدادی نیز از طریق گذرگاه سپینبولدک استان قندهار وارد افغانستان شدهاند.
این بازگشتها در ادامه عملیات گسترده پاکستان علیه مهاجران فاقد مدرک انجام شده است که پس از افزایش تنشها میان دو کشور شدت گرفته است.
مقامات افغانستانی گفتهاند که این افراد پس از ورود به کشور، به مناطق محل سکونت خود هدایت شدهاند.
اخراج مستمر مهاجرین افغان از پاکستان در روزهای اخیر به روزی چند هزار نفر افزایش یافته و نگرانیهایی درباره وضعیت معیشتی، اسکان و حمایت از این افراد ایجاد کرده است.
