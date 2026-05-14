آسیب ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی و مسکونی در جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیرحسین کولیوند، امروز در نشست جمعیت هلال احمر با خیرین داوطلب که در ساختمان صلح جمعیت هلال احمر برگزار شد، با اشاره به آمادگی‌های جمعیت برای واکنش سریع در بحران‌ها اظهار کرد: قبل از اینکه به کشور حمله شود باتوجه به احتمال حمله به کشور، برای حفظ آمادگی صددرصدی عملیاتی کلیه نیروهای امدادی، ناوگان، تجهیزات و تیم‌های تخصصی در تمامی‌پایگاه‌ها و شعب ابلاغیه‌ای صادر کردم. ماپس از جنگ ۱۲ روزه مسائل هلال احمر را آسیب‌شناسی و برای حل مشکلات تلاش کردیم برای مثال در برخی استان‌ها قبل از جنگ، بسته‌های غذایی برای شرایط بحرانی کاهش یافته بود اما این انبارها را پر کردیم تا در صورت وجود مشکل برای کشور، بتوانیم از این ذخایر استفاده کنیم.

وی افزود: ما در ایام جنگ ۴۰ روزه به لطف خدا عملکرد بسیار خوبی داشتیم، در جنگ ۱۲ روزه ۷۰ هزار نفر تیم واکنش سریع داشتیم اما در جنگ ۴۰ روزه این تعداد را به ۱۱۰ هزار نفر تیم واکنش سریع آموزش دیده و تخصصی رساندیم‌ و از این تعداد تنها از ظرفیت ۲۸ هزار نفر استفاده کردیم و طوری این ظرفیت را گستراندیم که امدادگران ظرف کمتر از ۴ دقیقه به محل‌های اصابت‌ برسند. در حالی که پیش از این مدت زمان رسیدن تیم‌های امدادی به محل حادثه ۱۰ دقیقه بود.

وی ادامه داد: ۷۶۰۰ دستگاه خودروی نجات و ۲۵۰۰ آمبولانس در این جنگ استفاده شدند، در جنگ از واردات خودروهای امدادی نیز غافل نشدیم و اکنون از ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانسی که قرار است وارد شود ۲۰۰ دستگاه خودروی امدادی برای نجات جان هم‌وطنانمان وارد کشور کردیم.

وی با بیان اینکه ۷۲۱۵ نفر از هم‌وطنانمان را از زیر آوار به صورت زنده خارج کردیم، تصریح کرد: بیشترین نجات یافتگان در تهران بودند. بیشترین حملات به تهران، هرمزگان، اصفهان، بوشهر و آذربایجان شرقی بوده است. بیشترین محل‌های اصابت نیز در تهران، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و آذربایجان شرقی بوده است.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد غیرنظامی در جنگ مورد آسیب حملات هوایی قرار گرفته است، بیان کرد: از این تعداد بیش از ۱۲۳ هزار مورد مسکونی و ۲۴ هزار مورد تجاری بوده است. ۳۵۰ مرکز بهداشتی و درمانی و اورژانس نیز مورد حمله دشمنان قرار گرفته است. جنایت دشمنان در میناب در تاریخ بشریت سابقه ندارد.

کولیوند با اشاره به فعالیت سامانه تلفنی مشاوره سلامت روان در جنگ خاطرنشان کرد: سامانه ۴۰۳۰ با ظرفیت ۲۳۸۸ متخصص شبانه روزی به تلفن مردم پاسخ می‌داد و ۲۰۵ هزار تماس مردمی در حوزه سلامت روان و مشاوره پاسخ داده شده و این خدمات هنوز نیز ادامه دارد.

وی از جمع آوری اسناد حقوق بشردوستانه برای اثرگذاری در مجامع بین‌المللی خبر داد و گفت: تمام مستندات را برای صلیب سرخ، دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان ملل و ... ارسال کردیم. اسناد ما نیز در دیوان کیفری پذیرفته شد. در حوزه دیپلماسی بشردوستانه تلاش‌های زیادی صورت گرفت و به تمام روسای صلیب سرخ جهان نامه نگاری و مطالبات حقوق بشردوستانه را پیگیری کردیم. به هیچ کشوری درخواست کمک ارائه نکردیم اما هر کمکی نیز ارائه می‌شد می‌پذیرفتیم و به سرعت در انبار استان‌ها توزیع می‌کردیم.

کولیوند با بیان اینکه از ۱۸ کشور و نهاد بین‌المللی به کشور ما کمک کردند، گفت: ازسه نهاد بین‌المللی نیز مقامات در ایران حضور پیدا کردند و از شجاعت مردم و ایستادگی کشور در برابر تجاوزات، شگفت‌زده شده بودند.

وی ادامه داد: کشتی توسکا حاوی مواد اولیه دیالیز بود و با پیگیری‌های بین‌المللی صورت گرفته بخش‌هایی از این کشتی توقیف شده آزادسازی شد.

رئیس جمعیت هلال احمر از فعالیت‌ تیم‌های سحر برای حمایت روانی اجتماعی در جنگ خبر داد و یادآور شد: در ایام جنگ ۴۵۰ تیم سحر ۱۷۱ هزار نفر - روز در محل‌های آسیب دیده حاضر شدند و به ۲۴۲ هزار نفر خدمت‌رسانی کردند.

کولیوند تصریح کرد: ما در ایام جنگ نیز از فعالیت‌های آموزشی غافل نشدیم و ۸ میلیون مخاطب مجازی و سه میلیون آموزش چهره به چهره داشتیم. همچنین در این مدت از ظرفیت خیرین که سنگرداران بی‌ادعای حماسه در جنگ رمضان بودند بهره‌مند شدیم. در تهیه و ارسال مواد غذایی، پوشاک، دارو و تجهیزات پزشکی خیرین نقش مهمی ایفا کردند. نمایندگان عتبات عالیات کمک‌های خوبی به کشور ما کردند و در کنار این کمک‌ها، با پرچم‌های متبرک به عیادت خانواده شهدا و مجروحین نیز می‌رفتند. خیرین در این ایام ستون امید و کرامت بودند و این خیرین امید و اعتماد اجتماعی را بازآفرینی کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به خدمات دارویی جمعیت در ایام جنگ نیز بیان کرد: داروخانه‌های هلال احمر را در ایام جنگ شبانه‌روزی کردیم و ۳۴۰ هزار نسخه دارو در ایام تحویل مردم شد. همچنان علیرغم حمله دشمنان به مراکز توانبخشی، ما کار درمان را متوقف نکردیم و مراکز فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی و ارتزپروتز در این مدت کاملاً فعال بودند.

وی دستاوردهای جمعیت در این ایام را شامل بهبود نظام‌ها و فناوری‌ و هوشمندسازی رصد عملیات‌ها عنوان کرد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، کولیوند با اشاره به فداکاری امدادگران هلال احمر در جنگ‌ تحمیلی دوم و سوم گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۴ نفر از امدادگران و در جنگ قبلی ۵ نفر از امدادگران ما به شهادت رسیدند.



