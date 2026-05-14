به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای شاعر جهان اسلام با رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام بیعت کردند.

متن این بیعت‌نامه به شرح ذیل است:

محضر مبارک ولی امر مسلمین، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ایّده الله بأفضل تأییداته

سلام و درود خدا و رسول خدا و خاندان مطهّرش بر شما

سوگ سروِ سربلندِ بوستان انقلاب، حضرت شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای ـ طاب مثواه و ارواحنا فداه ـ امّت اسلام را در ماتمی جانکاه نشاند. شهادت آن پیر بصیر و آن رهبر کبیر که عقیق حقیقت بود و طریق اهل طریقت، ثلمه‌ای بلیغ بود، فراتر از طاقت واماندگان و توان دلدادگان.

لیکن به مصداق شریفۀ «مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»، مشیّت الهی و ارادۀ صاحب اصلی این انقلاب ارواحنافداه بر این بود که علم عزّت اسلام از دست مجروح آن امام شهید بر دوش برنای وارث ایشان قرار گیرد. الحَمدُلِله الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا کُنّا لِنَهتَدیَ لَولا أن هَدَانَا الله.

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تحفه براتم دادند

شاعران حوزه‌های علمیه ـ در ایران و جهان ـ از نخستین دقایق خبر شهادت رهبر فقید، اشک چشم با خون دل در آمیختند و جوهر غیرت ساختند و در بیعت عملی با ایشان قلم آهیختند و همپای دیگر مجاهدان این عرصه شب و روز در میدان بودند و هستند به گونه‌ای که تا همین لحظه ساعتی نیست که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خالی از سروده‌های ایشان باشد.

اینک که نخستین پیام شما در بحبوحۀ دشمنی‌های نهان و آشکار، جانی تازه به رزمندگان اسلام و مستضعفین جهان بخشید و بار دیگر سیاست‌های قاطع جمهوری اسلامی را درباره رویارویی نظام‌های ایمان و کفر آشکار کرد و حجّت را بر آحاد مسلمین به‌ویژه رزمندگان سرافراز ایران تمام کرد، اعلام می‌داریم به شکرانۀ این نعمت سترگ الهی در محضر صاحب الأمر ارواحنافداه و عجّل‌اللّه فرجه و در تجدید بیعت با امامین انقلاب و لبیک به شما ـ که به گواه وجدان و شهادت خبرگان، میراث‌دار ولایت نبوی و صلابت علوی هستید ـ

پیمان می‌بندیم که تا غلبهٔ کامل دولت اسلام و ذلت استکبار با توکّل بر خدا و وحدت کلمه در اطاعت و نصرت شما از قدم و قلم فروگزار نخواهیم کرد؛ ان‌شاءالله. باشد که مشمول رضایت حضرت ولی عصر ارواحنافداه شویم و بادا که با دعای ایشان به زودی ثناگوی عزّت اسلام و رجزخوان اهتزاز پرچم انقلاب بر سپهر جهان نوین به دست با کفایت شما باشیم.

در این مسیر همچنان گوش به اوامر و چشم به اشاره و دل به دعای شما بسته‌ایم.

امضا کنندگان:

جواد محدثی

زکریا اخلاقی

سید عبدالله حسینی

جواد زمانی

محمدحسین انصاری‌نژاد

سید محمد مهاجرانی

تقی متقی

أبومرتضی مجید الأسدی (عراق)

عبدالقادر ترنینی (لبنان)

سید احمد حسینی (پاکستان)

سیدفضل الله قدسی (افغانستان)

سیدابوطالب مظفری (افغانستان)

سایر امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

ریحانه ابوترابی

محمداحسان افتخاری پور

محسن اهیر (پاکستان)

حسن رضا بنارسی (هند)امتیاز پتافی (پاکستان)

حسن بیاتانی

فاطمه بیرامی

فاطمه سادات پاد موسوی

نجمه پورملکی

عباس ثاقب (پاکستان)

راضیه جبه داری

محمدجواد جلالی

ذیشان حیدر جوادی (پاکستان)

عاطفه جوشقانیان

خانم زهرا حسین‌زاده (افغانستان)

خدیجه حلیمی

محمد علی خاکسار دوست

محمدمهدی خانمحمدی

سمیه خردمند

خدیجه خلج

عاطفه خرّمی

رضا خورشیدی فرد

کاچو یوسف دانش (پاکستان)

سیدمحمدحسین دعایی

یوسف رحیمی

شفیع حیدر رضوی (هند)

طرفةالعین زینب (کشمیر)

سیدحسین سیدی

عباس شاهزیدی

سیدجواد شرافت

معصومه شریف

عنایت شریفی (پاکستان)

زهرا شعبانزاده

سید علیرضا شفیعی

سید محمدمهدی شفیعی

بشرا صاحبی

مهتا صانعی

اعظم صباغ خور

محمدعلی صفری

کاچو اظهر عباس (پاکستان)

طیبه عباسی

علی عدالتی مجد

سید سلمان علوی

شمشیر غدیری (پاکستان)

سمیه غلامرضا پور

زهره قاسمی

ریحانه کاردانی

سعیده کرمانی

سیدابوالفضل مبارز (افغانستان)

سیدحسن مبارز (افغانستان)

علی محمد (هند)

حمزه محمودی (افغانستان)

راضیه مظفری

طاهره سادات ملکی

حسین مؤدب

سیدمحمدامین موسوی

سیدمهدی موسوی

علی مقدم موسی آباد

سید روح الله مؤید

زینب مهدی زاده

حسین میرزایی

نرگس سادات میرمحمدی

محدثه نبی‌حسینی (افغانستان)

سید علی‌رضا تقوی (پاکستان)

سید علی‌مرتضی نقوی (پاکستان)

سید علی نقیب

ابراهیم نوری (پاکستان)

عابد رضا نوشاد (هند)

انسیه سادات هاشمی

حسین سلیمان هینزانو (کنیا)

مسعود یوسف‌پور

